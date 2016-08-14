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4 أشخاص يقتلون شابا داخل محل بقالة تموينية بالوادى الجديد

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4 أشخاص يقتلون شابا داخل محل بقالة تموينية بالوادى الجديد 4 أشخاص يقتلون شابا داخل محل بقالة تموينية بالوادى الجديد
الوادى الجديد ماهر أبو نور

لقى شاب فى العقد الثانى مصرعه فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء داخل محل خاص به بعد نشبت مشاجرة بينه وبين 4 أشخاص قاموا بالتعدى عليه بالأسلحة البيضاء وطعنوه عدة طعنات قاتله حيث لفظ أنفاسه على الفور وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الخارجة العام وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة للتحقيق.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء عصام بدير مدير أمن الوادى الجديد من مستشفى الخارجة العام يفيد بوصول جثة شاب يدعى محمد حسن أحمد سعد 19 سنة ومقيم حى البرى بالخارجة جثة هامدة وتبين أنه لقى مصرعه فى مشاجرة مع 4 شخاص هاجموه داخل محل بقالة تموينيى لخلافات بينهم، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة للتحقيق.

 

 

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