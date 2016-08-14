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وزير البترول الأسبق: سنصنع مواسير الغاز بمجمع الإسكندرية بدلا من استيرادها

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وزير البترول الأسبق: سنصنع مواسير الغاز بمجمع الإسكندرية بدلا من استيرادها وزير البترول الأسبق: سنصنع مواسير الغاز بمجمع الإسكندرية بدلا من استيرادها
كتب عامر مصطفى

قال المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، إن المشروع الجديد الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، والذى يعتمد على إنتاج مادة تدعى الايثلين وهى موجود فى الغاز الطبيعى، والبولى ايثلين مادة بها درجات مختلفة، فشركة سيدى كرير تنتج نوعية معينة منه، وعلى سبيل المثال لم نكن ننتج الدرجة التى نصنع منها مواسير الغاز، وبذلك سننتج مواسير الغاز المحلية داخل ، وتم إنتاج المواد المصنعة داخل المجمع منذ بدء تشغليه.

 

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج القاهرة اليوم الذى تقدمه الإعلامية رانيا بدوى، أن الشركة طبقًا لقانون الاستثمار تعمل وكأنها قطاع خاص ولكنها تتبع الدولة، فالبنوك الوطنية دبرت أموال ذلك المشروع التى تخطت المليار دولار، وقطعنا جزءًا من الأراضى وقمنا بإنشاء المجمع الجديد، فهو له فائدة كبيرة على البيئة.

 

وتابع كمال، أن إنتاج المشروع 400 ألف طن فى السنة، وتم شراء المعدات من الخارج، وسيوفى من الإنتاج المحلى، وسيتم تصدير من خلال ذلك المشروع، الذى يعمل به ألف شخص، وذلك أثناء فترة التنفيذ للمشروع فهناك بعد التشغيل ألف شخص سيعلمون بشكل دائم، والهدف من وجود المجمع داخل الإسكندرية، لأن هناك معظم شركات الغاز والبترول، ويعد مكانًا متكاملاً.

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مصر 365

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