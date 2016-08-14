40 % زيادة مركبات الأجرة في دبي حتى 2021

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اعتمد مطر الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، الخطة الخمسية للمشاريع والمبادرات الاستثمارية لمؤسسة تاكسي دبي 2016 ـ 2021 التي تخدم الغايات الاستراتيجية لهيئة الطرق والمواصلات في توفير منظومة نقل متطورة تسهم في تحقيق السعادة للمتعاملين.

وقال الطاير: تتضمن الخطة الخمسية التوسع في اسطول مركبات اجرة مؤسسة تاكسي دبي بنسبة تفوق 40%، حيث سيرتفع عدد المركبات من 5000 مركبة في عام 2015 الى 7000 مركبة في عام 2021، كما سيشهد عدد مركبات الليموزين نمواً بنسبة تزيد على 340%، حيث سيرتفع عدد المركبات من 113 مركبة في عام 2015 الى 500 مركبة في 2021، مشيراً إلى انه روعي في زيادة عدد مركبات الأجرة تلبية متطلبات النمو المتزايد في احتياجات المتعاملين من السكان والزوار وكذلك متطلبات استضافة إمارة دبي معرض اكسبو 2020.

وأضاف: تشمل الخطة كذلك تحويل 50% من مركبات الأجرة إلى مركبات هجينة (هايبرد) بحلول عام 2021، وذلك في إطار خطة شاملة لتقليل الانبعاثات الكربونية في قطاع مركبات الأجرة بنسبة 2% وفقاً لمتطلبات المجلس الأعلى للطاقة في دبي، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتأتي هذه الخطوة نتيجة لتحرير أسعار الوقود وانخفاض تكاليف دورة حياة المركبات الهجينة قياساً بالمركبات العادية، وسيرتفع عدد المركبات الهجينة التابعة للمؤسسة من 145 مركبة في عام 2015 إلى 2280 مركبة في 2021.

تطوير

وأكد الطاير عزم هيئة الطرق والمواصلات تطوير قطاع النقل المدرسي بهدف توفير تنقل آمن وسهل لجميع الطلاب من مختلف الأعمار، وتحقيق الريادة في تقديم خدمة متميزة لنقل طلاب المدارس بشكل آمن، وتشجيع أولياء الأمور على نقل أبنائهم للمدارس بحافلات النقل المدرسية عوضاً عن المركبات الخاصة، وكذلك دعم استراتيجية التعليم في الدولة 2020، وتحسين مستوى خدمة النقل المدرسي في دبي، كما تهدف لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، حيث تضمن الخطة الخمسية لمؤسسة تاكسي دبي، اعتماد حزمة جديدة من برامج ومبادرات تطوير خدمة النقل المدرسي التابعة للمؤسسة، حيث سيتم رفد اسطول النقل المدرسي بحافلات جديدة صديقة للبيئة مزودة بأفضل التقنيات الحديثة، انسجاماً مع مبادرة الحكومة الذكية، وأحدث وسائل السلامة والأمان، وسيرتفع عدد الحافلات من 117 حافلة في عام 2015 الى أكثر من 650 حافلة في عام 2021، بزيادة تفوق 450%.

مشاريع

وعلى صعيد المشاريع التقنية لمؤسسة تاكسي دبي، كشف الطاير أن الخطة تشمل تطوير نظام إدارة علاقات المتعاملين الذي تم تدشينه مؤخراً، والانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تطوير التطبيقات الذكية، بحيث تشمل حجز خدمة الليموزين عبر تطبيق DTC Limo او من خلال الاتصال على رقم مركز العناية بالمتعاملين 042080555، أما المرحلة الثانية فتشمل تطوير تطبيقات ذكية لجميع الخدمات التي تقدمها مؤسسة تاكسي دبي، وذلك حرصاً على رفع نسبة رضا المتعاملين وتعزيز الصورة المؤسسية لدى الجمهور بكافة فئاته.

خطة

وأوضح المدير العام رئيس مجلس المديرين، أن الخطة الخمسية 2016 ـ 2021، تتضمن أيضاً تطوير الأراضي التابعة لمؤسسة تاكسي دبي من خلال استحداث المزيد من المرافق التجارية، وذلك بغرض دعم الاحتياجات التوسعية المستقبلية، حيث تم مؤخراً طرح مناقصة المشروع لتعيين استشاري لدراسة وتنفيذ احتياجات المؤسسة المستقبلية، بالإضافة الى فتح خطوط اعمال تجارية جديدة لتنويع مصادر الإيرادات التجارية للمؤسسة، كما تتضمن الخطة اعتماد أنظمة ذكية خاصة بقطر المركبات في الحالات الطارئة، حيث سيتم الاستجابة لبلاغات تعطّل المركبات في الشوارع عن طريق تلك الأنظمة الذكية، وسيسهم النظام في المحافظة على انسيابية الحركة المرورية وتفادي الاختناقات والحوادث ورفع مستوى السلامة المرورية.