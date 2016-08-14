خدمات ذكية و13 لجنة متخصصة لراحة وسلامة حجاج الإمارات

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أيام قليلة ويبدأ حجاج الإمارات البالغ عددهم هذا العام 4 آلاف و982 حاجاً في شد رحالهم إلى الأراضي المقدسة لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام حيث حددت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف مواعيد السفر إلى الأراضي المقدسة اعتبارا من يوم الخميس 3 سبتمبرالمقبل، بينما عودة حجاج الدولة وفق النظام الجديد يوم 16 سبتمبر 2016.

واستحدثت الهيئة خدمات ذكية مبتكرة متمثلة في وضع بوابات إلكترونية في جميع المخيمات ومكاتب شؤون الحجاج في المشاعر المقدسة بحيث لا يمكن الدخول إليها إلا من خلال البطاقة الإلكترونية الخاصة بكل حاج، لتوفير أقصى درجات الأمان والسلامة لحجاج الدولة إلى جانب الخدمات الأخرى المتعلقة بنظام التسجيل الإلكتروني ونظم المراقبة والتنظيم وتصريح الحج الإلكتروني.

كما شكلت الهيئة 13 لجنة متخصصة لخدمة الحجاج، وكلها لجان مدربة تدريباً متميزاً للقيام بأداء خدماتها بصورة فورية وعلى مدار الساعة.

حملات

وتفصيلاً، اعتمدت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف هذا العام ترخيص 142 حملة من حملات الحج ومنحتها الترخيص لمزاولة المهنة داخل الدولة، ووافقت على إندماج هذا العدد في 30 حملة رئيسية، تستوعب العدد الإجمالي لحجاج الدولة لهذا العام من مواطنين ومقيمين، بحيث تستوعب الحملة الواحدة 33 حاجاً منهم 31 حاجاً من المواطنين واثنان من المقيمين، دون تفاوت في الأسعار بين مواطن ومقيم.

ووفق الهيئة أوفت جميع الحملات الرسمية المرخصة بمتطلبات عقود تسكين الحجاج التي وقعتها مع الهيئة، وأوفدت الهيئة لجنة التسكين إلى الأراضي المقدسة للتفتيش على الوحدات السكنية الجديدة التي استأجرتها الحملات في هذا الموسم.

وأكد أصحاب الحملات أن دمج حملات الحج والعمرة اقتضتها الظروف المؤقتة التي نتجت عن خفض حصص الدول من عدد الحجاج ومنها الإمارات نظرا للتوسعات التي تجريها المملكة العربية السعودية في الحرمين المكي والمدني، مشيرين إلى أن دمج الحملات بالتوافق يسهل على بعثة الحج التعامل مع 30 حملة رئيسية بدلاً عن التعامل مع 142 حملة.

وأوضح أصحاب الحملات أن أسعار الحج لهذا العام وبشكل عام تتراوح ما بين 40 إلى 50 ألف درهم بحسب المزايا والتسهيلات المقدمة ضمن برنامج الحج وطبيعة الإقامة في الفنادق لكل حملة.

وبهدف التنظيم والتيسير على الحجاج والحملات خاصة فيما يتعلق بعملية استخراج التأشيرات وتصاريح الحج، سنت الهيئة ما يعرف بالتسجيل المبكر للحج والذي بدأ في 26 مايو وانتهى يوم 23 يونيو الماضيين حيث تم تسجيل حصة الدولة من الحجاج بالكامل عبر النظام الإلكتروني لأصحاب الحملات المشاركة ووضعت الهيئة شروطاً لذلك تتضمن أن لا يزيد العدد عن 33 حاجاً، كما أن الحملات المتعاقدة مع جهات أخرى لا يخصص لها أعداد إضافية، وشددت الهيئة على عدم التسجيل لدى أي حملة من خارج الدولة تجنباً للوقوع في الحملات الوهمية.

توقيت ثابت

ومن جانبها، اعتمدت المملكة العربية السعودية توقيتاً ثابتاً لرحلات مغادرة كل الحجاج من دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك يوم 14 ذو الحجة والذي يوافق يوم 15 أو 16 سبتمبر المقبل، حيث اعتبار شهر ذو القعدة من كل عام «30» يوما بصرف النظر عما هو مدون في التوقيت.

ووفق مسار الحج الإلكتروني التابع لوزارة الحج السعودية لا يمكن استصدار تأشيرة الحج إلا بعد الإيفاء بمتطلبات عقود السكن والنقل والضمانات البنكية وعقود الإعاشة والعقود الخاصة مع مؤسسات الطوافة.

وتشترط الشؤون الإسلامية والأوقاف على المقيمين الراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام موافقة جهة العمل، وأن يكون جواز سفر الحاج »إلكترونياً« ولا تقل صلاحيته عن 6 أشهر، وكذلك تأشيرة الإقامة، وأن تكون له القدرة الصحية والبدنية لأداء الفريضة، وأن يكون سعر حج المقيم حسب برنامج الحملة للموسم الحالي دون تفاوت مع سعر عقد المواطن.

استعدادات

وثمن الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس بعثة الحج الرسمية، الرعاية الكريمة التي تحظى بها الهيئة من القيادة الرشيدة وحرصها على تسهيل مهام بعثة الحج وتوفير المستلزمات لها وتمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها والسهر على راحة وطمأنينة حجاجنا في الديار المقدسة، مؤكداً أن توجيهاتهم السديدة كان لها الأثر الكبير في نجاح الهيئة وتطويرها والنهوض بالخدمات التي تقدمها البعثة لحجاج الدولة.

اهتمام ورعاية

وقال الكعبي إن حجاج الدولة يحظون باهتمام كبير ومتابعة من القيادة الرشيدة ومكتب شؤون الحجاج في الهيئة يواصل تقديم مستويات ريادية واستعدادات مبكرة من حيث الخدمات التنظيمية والإدارية والطبية للحجاج، مشيراً إلى أن الهيئة وجهت حملات الحج وكافة اللجان بأن يكون موسم الحج الجديد أكثر إلتزاما بالتعليمات وأكثر تطويراً في الخدمات المقدمة من أجل موسم حج متميز.

ولفت إلى أن نتائج الاستبيان الذي أجرته إحدى الجهات المستقلة أظهرت أن نسبة رضا الحجاج عن الهيئة وأداء الحملات خلال الموسم الماضي 1436 هـ بلغت 96%، وهي أعلى نسبة نجاح وصلت إليها الجهود المتضافرة على مر السنوات السابقة في مواسم الحج.

وأوضح الدكتور الكعبي أن استعدادات الهيئة لموسم الحج هذا العام بما فيها تسجيل الحجاج في الحملات المعتمدة ومروراً بالمواصلات والسكن بمكة والمشاعر المقدسة بدأت مبكراً، بهدف التيسير على الحملات والحجاج، كما تم تشكيل جميع اللجان المرافقة للبعثة الرسمية والتي تقوم على خدمة حجاج الدولة منذ سفرهم إلى الأراضي المقدسة وحتى عودتهم سالمين غانمين ومن بينها اللجنة الطبية والأمنية والإدارية، مشيراً إلى وجود 13 لجنة متخصصة تم تشكيلها لخدمة الحجاج، وكلها لجان مدربة تدريباً متميزاً للقيام بأداء خدماتها بصورة فورية وعلى مدار الساعة.

ونوه بأن مخيمات البعثة تم تجهيزها وفق أعلى المعايير والمواصفات لضمان راحة وسلامة الحجاج، إذ إن جميعها مكيفة الهواء، وفيها دورات مياه متنقلة، إضافة إلى أماكن لخروج ودخول الحجاج،و توافر جميع وسائل الأمان والحماية في المخيم طبقاً لتعليمات الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية.

حيطة وحذر

ودعا الدكتور رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أصحاب الحملات إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر وتوعية حجاج الدولة أثناء تواجدهم في الأراضي المقدسة وأن يكونوا على درجة من اليقظة، مشدداً على أهمية متابعة حجاج الدولة العاملين معهم، وكذلك على الداخلين والخارجين إلى المخيم الإماراتي في الأراضي المقدسة بشكل خاص لضمان أمن وسلامة الحجاج.

وفيما يخص الخدمات الطبية المقدمة لحجاج الإمارات قال الكعبي إن اللجنة الطبية المرافقة للبعثة الرسمية توفر كل ما يلزم لحجاج الدولة مجاناً وبأعلى معايير الخدمة الصحية، وذلك في كل مقار مكتب شؤون الحجاج في مكة والمدينة ومنى وعرفة، وكذلك في مقرات حملات حج الإمارات كافة.

توعية

وحذر الدكتور الكعبي من أنه من المتوقع استمرار إرتفاع درجات الحرارة في موسم الحج لهذا العام ما يستدعي قيام أصحاب الحملات بتوعية الحجاج، وخاصة الجدد الذين لم يسبق لهم الحج قبل ذلك، بعدم التنقل أو القيام بأية أعمال في أوقات الذروة في مكة، ودعا الإداريين وحملات الحج بضرورة تحمل المسؤولية والتعامل مع الجميع بالعدل والإنصاف والتعاون مع البعثة الرسمية والرجوع إليها في حال واجهتهم أية مشكلة، وعلى صاحب الحملة أن يحتفظ بصورة عن أي تصريح للحج يأخذه من السلطات السعودية، وأن يحصل الحاج على صورة أخرى من التصريح لحفظ حقوق جميع الأطراف.

أسعار

من جانبهم أكد عدد من الإداريين وأصحاب حملات الحج والعمرة أن أسعار الحج عموماً تتفاوت بحسب برنامج كل حملة وبشكل عام تتراوح ما بين 40 إلى 50 ألف درهم. وقال مدحت صالح في حملة العاصمة للحج والعمرة في أبو ظبي أن أسعار الحج لهذا العام في حملته تراوحت بين 40 إلى 48 ألف درهم وهذا التفاوت ناتج عن رغبة الحاج في الإقامة بغرفة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، لافتاً إلى أن الحملة تقدم هذا العام برنامجاً مميزاً للحجاج تراعي فيه تقديم كل التسهيلات والمزايا المتعلقة بالإعاشة والإقامة في الفنادق وفي المشاعر المقدسة.

وأوضح أن موعد سفر حجاج حملة العاصمة سيكون يوم 4 ذي الحجة الموافق 6 سبتمبر على طيران الإمارات من مطار دبي الدولي والعودة يوم 16 سبتمبر المقبل.

فيما قال حسن سعد مدير شؤون السفر في حملة الفرقان للحج والعمرة أن دمج الحملات في بعضها البعض جاء تماشياً مع نظام المسار الإلكتروني السعودي الذي لا يقبل التعامل مع المكاتب التي يقل عدد حجاجها عن 45 حاجاً حد أدنى ولذلك تم التوافق بين حملات الدولة لدمجها حيث يتم الدمج بين 3 إلى 10 حملات وتكون الحملة الرئيسية هي المخولة بالتعامل مع كل ما يخص الحجاج أثناء تواجدهم في الأراضي المقدسة، لافتاً إلى أن عملية الدمج مفيدة للحملات من حيث ترشيد النفقات من خلال خفض عدد الإداريين والأطباء والخطباء الذين يرافقون تلك الحملات لخدمة الحجاج وذلك لتغطية التكاليف والحصول على هامش ربح معقول.

وأكد حسن سعد أن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف تشترط على كل حملة إيداع مليون درهم بواقع شيك بقيمة 500 ألف درهم وضمان بنكي بالقيمة المتبقية يتم استرجاعها بعد مرور شهر من عودة الحجاج وذلك لضمان تقديم خدمات التسكين والمناسك لحجاج الدولة بأعلى جودة.

كتب للتوعية

تشمل حقيبة الحاج التي تعدها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف سنوياً وتقدمها للحجاج قبيل السفر 6 كتب تتضمن إرشادات وتوعية حول مناسك وفقه الحج والعمرة، وتجيب على كل التساؤلات حول الإحرام.

وتعد الحقيبة ضمن مبادرة القراءة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة - حفظه الله، حيث تهدى لكل حاج في الحملات لدى المغادرة من المطارات.أبو ظبي ـ البيان

تثقيف

«جهاز الرقابة الغذائية» يدعو الحجاج إلى تجنب الباعة الجائلين

دعا جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية حجاج الدولة إلى تجنب الأغذية التي يوجد شك في نظافتها، والحرص على أن تكون الوجبات الغذائية متوازنة، بالإضافة إلى ضرورة شرب المياه النظيفة فقط وعدم الشرب من صنابير المياه العامة، والتقيد بأخذ جرعات الأدوية في مواعيدها المحددة وبالكميات الموصوفة لتجنب التعرض لمضاعفات.

كما دعا الجهاز إلى تجنب الباعة الجائلين والذين يكثر وجودهم خلال موسم الحج، حيث إن الكثير منهم يعرضون الغذاء على الأرصفة ولا يلتزمون باشتراطات الإعداد الآمن للغذاء تحت ظروف صحية سليمة، مؤكداً على ضرورة تناول الطعام في مطاعم نظيفة ومعروفة، والتأكد من صلاحية المعلبات الغذائية قبل تناولها، ثم التخلص من بقايا هذه المعلبات بعد الانتهاء منها، مع ضرورة عدم تناول أي طعام يشتبه في شكله أو قوامه أو مذاقه.

وأكد الجهاز عبر إرشادات ونصائح محدثة على أهمية التزام حجاج بيت الله الحرام بالعديد من التعليمات التي من شأنها أن تقيهم مخاطر التعرض للإصابة بأي أمراض أو وعكات صحية خلال تواجدهم في الأراضي المقدسة.

وأوضح الجهاز أنه في حالة ظهور أي أعراض غير مألوفة على الحاج مثل القيء والإسهال وارتفاع درجات الحرارة، فقد يكون ذلك مؤشراً على الإصابة بالتسمم الغذائي، فمن الضروري الإسراع إلى أقرب مركز طبي للتأكد من أسباب هذه الأعراض. أبوظبي- البيان

توعية

حلقات إذاعية

تبدأ إذاعة القرآن الكريم من 20 ذي القعدة الموافق 23 أغسطس الجاري، وبالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، بث حلقات مخصصة لحجاج الدولة، تتضمن موضوعات توعوية وإرشادات حول مناسك الحج، إلى جانب بث البرنامج اليومي (يستفتونك) بدءاً من الأول من ذي الحجة المقبل.

وقد تم تسجيل 80 حلقة إذاعية لنخبة من الوعاظ والواعظات في الهيئة، حول مناسك الحج وفضائله.أبوظبي - البيان

ضوابط

خيام خاصة للنساء في الأراضي المقدسة

تقتضي خطة الحج للعام الجاري والتي أعدتها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالتعاون مع حملات الحج والعمرة، فصل خيام الرجال عن النساء لمنح خصوصية كاملة للنساء، حيث لاقت هذه التجربة نجاحاً كبيراً خلال موسم الحج الماضي، كما تم تخصيص إدارية لكل 50 امرأة لتقوم بالترتيبات اللازمة لهن أسوة بالرجال، كما تقتضي الخطة إلزام الحملات برفع نسبة التوطين للإداريين والإداريات في جميع حملات الحج لتصل إلى 80% فما فوق.

وتقضي الخطة فيما يخص تصعيد حجاج الدولة يوم 9 من ذي الحجة إلى عرفات بأن تتم العملية منذ صباح يوم التاسع من ذي الحجة إلى عرفات تيسيراً للوصول وتجنباً للزحام في وقت الظهيرة، وفيما يخص إطعام الحجاج في عرفة ومزدلفة ومنى فقد تكفلت الدولة بتقديم وجبة غداء عرفة، كما تكفلت بتقديم وجبات صحية خفيفة.أبوظبي - البيان

إجراء

دعوة إلى التسجيل في خدمة تواجدي

دعت وزارة الخارجية حجاج الدولة إلى أهمية التسجيل في خدمة «تواجدي» المتوفرة على موقع الوزارة الرسمي والمقدمة لمواطني الدولة أثناء تواجدهم في الخارج، والتي تسهل عملية التواصل بين بعثات الدولة في الخارج مع المواطنين المسجلين في الخدمة والمتواجدين في الخارج في حالات الأزمات والطوارئ.

وأكدت وزارة الخارجية ضرورة تواصلهم مع بعثة الحج الرسمية للدولة في الأراضي المقدسة أو بالقنصلية العامة للدولة في جدة أو بوزارة الخارجية بالدولة في حال تعرضهم لأي حالة طارئة وشددت على أهمية إلى الالتزام بكافة التعليمات والنصائح والإرشادات الصادرة عن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، مؤكدة ضرورة التوجه إلى الأراضي المقدسة من خلال حملات الحج الإماراتية المعتمدة لدى الهيئة، إضافة إلى أهمية حصول حجاج الدولة على التصاريح الخاصة بالحج والصادرة من الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية والمعتمدة من قبل الهيئة عبر حملات الحج الإماراتية المعتمدة.

ولفتت إلى ضرورة الالتزام بقوانين الحجاج والمتعلقة بمواعيد الوصول المحددة من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، كما أكدت أن على حجاج الدولة تفادي الدخول في الأماكن المزدحمة.أبوظبي - البيان

إيفاد 600 حاج عن روح الشيخ زايد

تتكفل مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية كعادتها سنوياً خلال موسم الحج الجديد بإيفاد 600 حاج عن روح القائد المؤسس المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه - وذلك بما يتسق وخطط الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

وقد بحث الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة، وأحمد شبيب الظاهري مدير عام مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية آلية التعاون خلال موسم الحج المقبل والإجراءات الجديدة في تنظيم موسم الحج والحصول على التصاريح الخاصة بالحجاج، وتسهيل إجراءات سفر حجاج مؤسسة زايد والتسهيلات التي يمكن أن تقدم للمواطنين والوافدين، بدءاً من التسجيل ومروراً بالمواصلات والمسكن بمكة والمشاعر المقدسة، وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل من الجهتين لتنسيق المهام والأعمال.

وأكد عادل محمد حسين في حملة الصحابة أن التروية هي الحملة الرئيسية التي ستتكفل بإيفاد حجاج مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية إلى الأراضي المقدسة حيث تقرر سفر الحجاج عند الساعة الخامسة من صباح يوم السبت الموافق 3 سبتمبر من مطار أبوظبي الدولي على طيران الاتحاد والعودة يوم 16 سبتمبر المقبل. وأشار إلى أن أسعار الحملات تتفاوت بحسب البرنامج المعد للحاج والإقامة بالفندق حيث تتراوح الأسعار في حملة الصحابة بين 37 و45 ألف درهم للشخص.أبوظبي- البيان

التطعيمات ضرورية قبل السفر بأسبوعين

أكد عمر الهاشمي، مدير العمليات التنفيذي بالإنابة في الخدمات العلاجية الخارجية التابعة لشركة (صحة) الحرص على توفير خدمات وقائية وعلاجية لحجاج بيت الله الحرام من المواطنين والوافدين، مطالباً إياهم بضرورة زيارة المراكز الصحية حسب المواعيد المحددة لهم وإجراء الفحوصات وأخذ التطعيمات اللازمة التي ستحميهم من الإصابة بالأمراض المعدية قبل موعد المغادرة بأسبوعين على الأقل لضمان فعالية اللقاح ولإكساب الجسم المناعة الكافية للتغلب على الأمراض وذلك بحجز موعد مسبق لتجنب الانتظار.

وتشمل اللقاحات التي ينبغي على الحاج أخذها لقاح المكورات السحائية (الرباعي)، والأنفلونزا الموسمية، والمكورات الرئوية، ويقتصر إعطاء لقاح المكورات السحائية المتقارن للذين تتراوح أعمارهم بين التسعة أشهر وخمسة وخمسين عاماً، فيما يجب إعطاء شهادة تطعيم مختومة من المركز الصحي للشخص المطعم.

مراكز صحية

وتشمل المراكز الصحية التي توفر تطعيمات الحج في جزيرة أبوظبي كلاً من البطين الصحي والروضة والزعفرانة للتشخيص والفحص الشامل والمشرف التخصصي للأطفال وعيادتي أدنوك وأدكو.

وفي المنطقة الوسطى توفر مراكز المقطع الصحي ومدينة محمد بن زايد وبني ياس والنهضة ومدينة خليفة والشامخة والباهية والسمحة الصحي تطعيمات الحج، أما في المنطقة الشرقية يمكن للحجاج الحصول على التطعيم من كل من المراكز الصحية التالية: العين للفحص والصحة الوقائية وعود التوبة للتشخيص والفحص الشامل والطوية التخصصي للأطفال والجاهلي والمويجعي والنيادات وزاخر ونعمة ومزيد والهيلي والمقام واليحر ورماح وسويحان والختم والخزنة والفقع والشويب والهير والقوع .

كما توفر عدد من المراكز تطعيمات الحج للأعمار 55 فما فوق بمواعيد محددة ويتعين على الراغبين في إجراء التطعيم التواصل مع مركز اتصال الخدمات العلاجية الخارجية 80050 للحصول على أسماء المراكز ومواعيد التطعيم الخاصة بهذه الفئة.

مراكز

يشار إلى أن عدد التطعيمات الخاصة بالحج والعمرة في المراكز الصحية التابعة للخدمات العلاجية الخارجية التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، بلغ أكثر من 24 ألف تطعيماً منذ بداية العام، بواقع 3400 تطعيم في يناير و4350 في فبراير بينما ارتفع العدد إلى 7644 في مارس تزامناً مع الإجازات المدرسية ووصل إلى 3885 تطعيماً في إبريل و5020 في مايو.

اشتراطات ونصائح

أصدرت وزارة الصحة السعودية، الاشتراطات والنصائح الصحية الخاصة بالحجاج والمعتمرين لموسم 1437هـ، تضمنت التحصينات التي يجب توفرها قبل الحصول على تأشيرة الدخول للعمرة والحج أو أي غرض آخر، وهو لقاح الحمى المخية الشوكية بالنسبة للقادمين من كافة دول العالم، حيث يطلب من كل قادم للعمرة أو الحج أو للعمل الموسمي أو لأي غرض آخر لمناطق الحج من أي دولة، تقديم شهـادة تحصين سارية المفعول، تثبت تلقيه لقاح الحمى المخية الشوكيـة الرباعي، قبل قدومه للمملكة بمدة لا تقـل عن 10 أيام، كشرط للحصول على التأشيرة، على أن تتولى الجهة الصحية في البلد القادم منه التأكد من إتمام عملية التحصين.

ويقبل التطعيم بكل من اللقاح الرباعي ACYW135 متعدد السكريات، والحمى المخية الشوكية الرباعي المدمج، على ألا تزيد الفترة على 3 سنوات في حال التطعيم باللقاح متعدد السكريات، و8 سنوات للمدمج عند الوصول إلى المملكة.أبوظبي - البيان

جولات تفقدية للوقوف على جاهزية الخيام

تغادر يوم الأحد المقبل 22 أغسطس الجاري البعثة التحضيرية المشكلة من عدد من الوزارات والمؤسسات الرسمية مثل وزارتي الداخلية والصحة ووقاية المجتمع إلى جانب الكوادر الإدارية والفنية في الهيئة التي تقوم بجولات تفقدية في المشاعر المقدسة في منى وعرفات للوقوف على جاهزية الخيام والسكن الملائم لمتطلبات وشروط الهيئة وضمان التوزيع الملائم للمرافق والخدمات والمواصفات التجهيزية عالية المستوى سعياً لتأمين أقصى وسائل الراحة والأمان لحجاج الدولة واستقبال حجاج الدولة وتسجيل حملات الحج والإشراف على إسكان الحجاج وفق العقود المبرمة، وتقديم الخدمات لهم .

محاور

وكانت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف قد شكلت فرق العمل المكلفة بترتيبات موسم الحج الجديد وتم توزيع هذه الفرق على محاور ثلاثة تشمل فريق تجهيز بعثة الحج الرسمية وفق مواعيد المغادرة والعودة، وفريق التنسيق مع مطارات الدولة لتسهيل مغادرة الحجاج، وفريق استخراج تصاريح الحج للمواطنين والتأشيرات للمقيمين بالتنسيق مع سفارة المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى الدولة ووزارة الحج عن طريق المسار الإلكتروني.

ومن المقرر أن تغادر البعثة والرسمية للدولة يوم 29 ذو القعدة الموافق 1 سبتمبر والعودة لجميع أفراد البعثة وحجاج الدولة الموافق 16 سبتمبر المقبل، كما تقرر مغادرة حجاج الدولة جوا اعتبارا من يومي 1 ذي الحجة الموافق 2 سبتمبر المقبل.

وقد أنجزت لجنة التسكين مهمة التدقيق على العقود المبرمة بين الحملات والحجاج وهي أربعة أنواع من العقود ( كشوفات الطيران السفر والمغادرة، والتسكين في الفنادق والبنايات السكنية بمكة والمدينة، والمواصلات في الأراضي المقدسة، والإعاشة) وتم التدقيق والموافقة عليها.