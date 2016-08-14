13.9 ألف مسلم جديد في أبوظبي خلال 10 سنوات

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أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي ممثلة بقسم إشهار الإسلام، أن عدد المسلمين الجدد الذين أشهروا إسلامهم من عام 2006 حتى منتصف العام الجاري «خلال 10 سنوات و6 اشهر»، بلغ 13 ألفاً و911 شخصاً.

وأوضحت الدائرة ان القسم وثق عبر فروعه الـ11 المنتشرة في امارة أبوظبي نحو 12 الفاً و946 حالة اشهار اسلام خلال السنوات العشر الماضية، منها 9 آلاف و206 حالات في ابوظبي و3321 حالة في العين و419 حالة في المنطقة الغربية، فضلاً عن 965 حالة خلال النصف الأول من العام الجاري.

ويتولى قسم اشهار الإسلام مهام تعريف المسلمين الجدد بتعاليم الدين الإسلامي السمحة ودعوتهم إلى التحلي بفضائل الأخلاق وشمائلها، وذلك عبر اقامة دورات تدريبية تثقيفية مكثفة، تتناول في مضمونها الجانب الأخلاقي والإيماني الذي يجب أن يتحلى به المسلم الجديد. ولا يقتصر دور القسم على إصدار «بطاقة المسلم الجديد»، بل يتعداه إلى مساعدتهم على الاندماج في المجتمع، وتأهيلهم لمعرفة مبادئ الإسلام وتعاليمه، اضافة الى توفير مجموعة من المصاحف الشريفة، والكتيبات الدعوية بلغات متعددة.