إصابة 3 عناصر من القوات التابعة للمجلس الرئاسى الليبى وسط سرت

أصيب ثلاثة عناصر من قوات عملية "البنيان المرصوص" التابعة للمجلس الرئاسى الليبى ، برصاص قناص من تنظيم داعش فى مدينة سرت.

وقال المكتب الإعلامى لمستشفى مصراتة المركزى ، فى بيان مساء أمس السبت، إن ثلاثة جرحى من قوات عملية "البنيان المرصوص" وصلوا إلى المستشفى جراء إصابتهم برصاص قناص فى الحى رقم (3) ، مؤكدا أنه تم تقديم الاسعافات الأولية لهم وحالتهم مستقرة.

يشار إلى أن جرحى عملية البنيان المرصوص تجاوز 1500 منذ بدء العملية فى مايو الماضى ، بحسب احصائيات المستشفى المركزى فى مصراتة.