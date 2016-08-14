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إصابة 3 عناصر من القوات التابعة للمجلس الرئاسى الليبى وسط سرت

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إصابة 3 عناصر من القوات التابعة للمجلس الرئاسى الليبى وسط سرت إصابة 3 عناصر من القوات التابعة للمجلس الرئاسى الليبى وسط سرت
(أ ش أ)

أصيب ثلاثة عناصر من قوات عملية "البنيان المرصوص" التابعة للمجلس الرئاسى الليبى ، برصاص قناص من تنظيم داعش فى مدينة سرت.

وقال المكتب الإعلامى لمستشفى مصراتة المركزى ، فى بيان مساء أمس السبت، إن ثلاثة جرحى من قوات عملية "البنيان المرصوص" وصلوا إلى المستشفى جراء إصابتهم برصاص قناص فى الحى رقم (3) ، مؤكدا أنه تم تقديم الاسعافات الأولية لهم وحالتهم مستقرة.

يشار إلى أن جرحى عملية البنيان المرصوص تجاوز 1500 منذ بدء العملية فى مايو الماضى ، بحسب احصائيات المستشفى المركزى فى مصراتة.

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