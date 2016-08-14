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"طيران الدقهلية" يحصد المركز الأول ببطولة الجمهورية لتطيير نماذج الطائرات

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"طيران الدقهلية" يحصد المركز الأول ببطولة الجمهورية لتطيير نماذج الطائرات "طيران الدقهلية" يحصد المركز الأول ببطولة الجمهورية لتطيير نماذج الطائرات
الدقهلية ـ محمد حيزة

حصل نادى الطيران المدنى بالدقهلية، اليوم، على المركز الأول ببطولة الجمهورية لتطيير نماذج الطائرات، والتى أقيمت بنادى طيران بالسويس فى لعبة الطيران الموجه بالسلك وللمقذوف باليد تحت رعاية شريف فتحى وزير الطيران المدنى، والمهندس طارق محسن مدير عام الإدارة العامه للثقافة الجوية، بوزارة الطيران المدنى.

 


> حيث شارك  فى البطولة 180 لاعبا من نوادى الطيران لـ15 محافظة من محافظات الجمهورية، فى إطار المسابقات التى تنظمها وزارة الطيران المدنى سنويا بالتنسيق مع الإدارة العامة للثقافة الجوية.


> وقام محافظ السويس وممثل وزارة الطيران بتسليم كئوس البطولة للفرق الفائزة بالمسابقات وهى الدقهلية والسويس والإسكندرية وبنى سويف وتسليم  الدروع وشهادات التقدير والهدايا للفرق المشاركة فى البطولة.

 

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