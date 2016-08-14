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الزمالك يجهز رمزي خالد بديلا لعلي فتحي

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الزمالك يجهز رمزي خالد بديلا لعلي فتحي الزمالك يجهز رمزي خالد بديلا لعلي فتحي

بدأ الجهاز الفني للزمالك بقيادة مؤمن سليمان في تجهيز رمزي خالد ليشارك كظهير أيسر ضد إنيمبا النيجيري، بسبب استمرار معاناة علي فتحي من الآلام.

ويلعب الزمالك ضد إنيمبا على ملعب بتروسبورت يوم الاثنين في مباراته الأخيرة في مرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وحاول الزمالك تجهيز فتحي الذي يعاني من آلام بسبب جزع في عضلة السمانة، لكن لاتزال الشكوك حائمة حول قدرته على المشاركة ضد إنيمبا.

وأصيب علي فتحي بكدمة خلال مباراة نهائي كأس ضد الأهلي وكان مرشحا للخروج من قائمة الفريق لمواجهة إنيمبا ما يعني أن القائمة ستقتصر على 14 لاعبا فقط.

ويحتاج الزمالك للتعادل على الأقل من أجل التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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