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بالفيديو – تنفيذا لرهانه.. لينيكر يفعلها ويقدم برنامجه بملابسه الداخلية

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بالفيديو – تنفيذا لرهانه.. لينيكر يفعلها ويقدم برنامجه بملابسه الداخلية بالفيديو – تنفيذا لرهانه.. لينيكر يفعلها ويقدم برنامجه بملابسه الداخلية

"هو رجل يلتزم بكلمته".. هكذا علق الحساب الرسمي لبرنامج Match of the Day على ما فعله مقدم البرنامج جاري لينيكر الذي افتتح منذ قليل حلقته الأولى في الموسم الجديد بملابسه الداخلية.

لينيكر أسطورة نادي توتنام ومنتخب إنجلترا راهن على خسارة ليستر سيتي للدوري الإنجليزي، أو سيقدم البرنامج بملابسه الداخلية.

رهان لينيكر كان خاسرا، وبالفعل توج ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي قبل جولتين من نهايته.

ومع انطلاق الموسم الجديد للبرنامج على BBC، قام لينيكر بتنفيذ وعده في حضور محللي البرنامج ألان شيرر وإيان رايت وقدمه بملابسه الداخلية.

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فيديو اليوم السابع

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