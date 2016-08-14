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صراع الصفقات – زيدان يرد على المنتقدين لسياسة ريال مدريد في الانتقالات

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صراع الصفقات – زيدان يرد على المنتقدين لسياسة ريال مدريد في الانتقالات صراع الصفقات – زيدان يرد على المنتقدين لسياسة ريال مدريد في الانتقالات

رد زين الدين زيدان على المنتقدين لعدم إبرام ريال مدريد لأي صفقة حتى الآن في موسم الانتقالات الصيفي.

ولم يبرم ريال مدريد أي صفقات هذا الصيف، مكتفيا بعودة ألفارو موراتا من يوفنتوس وفابيو كوينتراو من موناكو مع أسينسيو اللاعب الصاعد من الفريق الرديف للنادي الملكي.

وقال زيدان فيما أبرزته صحيفة ماركا الإسبانية: "لن نتعاقد مع لاعبين لمجرد أن يقولون إننا نتعاقد مع لاعبين".

وتابع "القائمة قوية. حين يغيب كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة وجاريث بيل نفوز مع لوكاس فازكيس وماركو أسينخو وألفارو موراتا وخيمس رودريجز وإسكو".

وتقول التقارير إن ريال مدريد يسعى لضم لاعب ارتكاز ويضع التعاقد مع موسى سيسوكو نجم نيوكاسل ومنتخب فرنسا.

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