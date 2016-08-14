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حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 14 أغسطس

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حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 14 أغسطس حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 14 أغسطس
كتبت أسماء زيدان

الصعيد المهنى 

لا تدخل فى جدال مع المرؤوسين، وسوف ترى الأمور تتحسن وعليك بالتركيز على عمل واحد الأسبوع المقبل.

الصعيد العاطفى

الوقت مثالى للتعبير عن مشاعرك تجاه الحبيب، وإزالة سوء الفهم الذى صاحبكما وتجنبا ما راودكما من شكوك واطرحاها جانباً.

الصعيد الصحى

تستمتع بصحة جيدة اليوم، وعليك الاطمئنان على صحة عائلتك، وتحتاج إلى أن تدرك أن الصحة الجسدية تعتمد على العقلية، كما يمكنك الذهاب لجلسة تدليك.

توقعات علماء الأبراج

الفرصة مناسبة لتدارك أخطاء الماضى، إذ تبلغ أعلى درجات التركيز وهذا يجعلك أكثر إدراكاً للعالم من حولك.

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مصر 365

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