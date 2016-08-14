حظك اليوم برج الحمل اليوم الأحد 14\8\2016

برج الحمل على الصعيد المهني:

الوقت مناسب لإجراء سلسلة من الاتصالات الواسعة مع زملائك وتوسيع شبكة معارفك وأن تندمج فى محادثات مؤثرة مع الآخرين لتحصل على مكانة أفضل وتنال أخيرًا ترقية تستحقها من فترة.

على الصعيد العاطفي:

أنت الآن قادر على أن تعرف مواصفات الشريك الذى تريد أن تقضى حياتك معه وقد تصادفه فى وقت قريب وإذا حدث ذلك ستشعر من اللحظة الأولى أنه هو الشخص الذى تريده فصدق قلبك.

برج الحمل على الصعيد الصحي:

اعتنِ بنفسك بشكل جيد على الصعيدين النفسى والبدنى، واحرص على أن تختلط بالناس بقدر الإمكان لأن هذا قد يخفف من شعورك بالتوتر ويقلل من اكتئابك.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

حاول أن تتخلى عن غرورك وأسلوبك المتعالى فى التعامل مع الآخرين لأن ذلك لن يسبب لك إلا المشاكل وحاول أن تفرق بين الصراحة والوقاحة مع الآخرين قبل فوات الأوان.