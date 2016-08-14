أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - أهالي شبرا مسلم ومسيحي يد واحدة -
السفيرة عزيزة - الشيخ / رمضان عبد المعز : علمنا رسول الله التعازي ( إن لله ما أخذ ) -
فيديو || متصل يهاجم السيسي علي الهواء .. الأخوان بيعايرونا في الشارع -
بالصور: كاميرات المراقبة تكشف أسباب عدم سقوط مئات الضحايا في تفجير "المرقسية" -
اعتقال روسي في إسبانيا لتورطه في "اختراق انتخابات الرئاسة الأمريكية" -
زميلة العميد نجوي مبروك عليكي الشهادة يا غاليه -
الجريدة الرسمية تنشر القرار الجمهوري بإعلان الحداد 3 أيام على ضحايا تفجير الكنيستين -
عبدالغفار: مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون "حوافز العلوم وتكنولوجيا الابتكار" -
قائد الجيش الثالث: المصريون نسيج واحد ودورنا توفير مناخ آمن لمزاولة المعتقدات الدينية.. (صور) -
بالصور.. مدير أمن الإسكندرية يزور مصابي الشرطة في تفجير الكنيسة المرقسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الدلو حظك اليوم الأحد 14/8/2016

Google+ Print
برج الدلو حظك اليوم الأحد 14/8/2016 برج الدلو حظك اليوم الأحد 14/8/2016
كتبت رانيا علوى

على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج الدلو سيستقر قليلا إذا أدركت أن عليك ألا تفرط فى بذل مجهود ذائد بدون فائدة ، كن واثقا من نفسك و من قدراتك واعمل فى صمت .

على الصعيد العاطفي:

 الصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج سيدخل فى مرحلة توتر شديدة ، فبالرغم من مجهودك فى دعم علاقتك بالشريك إلا أنه لن يتفهم ذلك.

برج الدلو على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الدلو تبدأ حاليا معاناة شديدة مع الأرق فحاول أن تسيطر على هذه الحالة ، أنت بحاجة إلى أن تدرك أن النوم لا يقل أهمية عن نظام غذائى متوازن وممارسة التمارين الرياضية المناسبة لصحتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو  

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو أن حالة من الهدوء تسود الأجواء العائلية بعد سلسلة طويلة من التوتر والمشاكل ، وعليك أن تجد طرقا جديدة للتعامل مع الإحباط الذى سيطر عليك مؤخرا .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى