برج الدلو حظك اليوم الأحد 14/8/2016

برج الدلو على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج الدلو سيستقر قليلا إذا أدركت أن عليك ألا تفرط فى بذل مجهود ذائد بدون فائدة ، كن واثقا من نفسك و من قدراتك واعمل فى صمت .

على الصعيد العاطفي:

الصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج سيدخل فى مرحلة توتر شديدة ، فبالرغم من مجهودك فى دعم علاقتك بالشريك إلا أنه لن يتفهم ذلك.

برج الدلو على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الدلو تبدأ حاليا معاناة شديدة مع الأرق فحاول أن تسيطر على هذه الحالة ، أنت بحاجة إلى أن تدرك أن النوم لا يقل أهمية عن نظام غذائى متوازن وممارسة التمارين الرياضية المناسبة لصحتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو أن حالة من الهدوء تسود الأجواء العائلية بعد سلسلة طويلة من التوتر والمشاكل ، وعليك أن تجد طرقا جديدة للتعامل مع الإحباط الذى سيطر عليك مؤخرا .