تجديد حبس ربة منزل 15 يوما على ذمة التحقيق لشروعها فى قتل زوجها بالظاهر

أمر مصطفى سلطان، مدير نيابة الظاهر، بتجديد حبس ربة منزل 15 يوما، بتهمة الشروع فى قتل زوجها بسبب الخلافات الأسرية، بعد أن سددت له عدة طعنات فى أنحاء متفرقة من الجسد مستخدمة سلاحا أبيض "سكينة مطبخ". تم نقل المجنى عليه للمستشفى لتلقى العلاج، وتمكن رجال مباحث قسم شرطة الظاهر من ضبط المتهمة والسلاح المستخدم فى الواقعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الظاهر، بلاغا من مستشفى الدمرداش بوصول "م.ز.ض" 39 سنة مصاب بعدة طعنات متفرقة من الجسد وفى حالة يرثى لها، تم على الفور انتقال فريق من رجال المباحث إلى المستشفى، وباستجواب المجنى عليه عن سبب إصابته، أوضح أنه زوجته "ن.ع . م" 35 سنة ربة منزل هى من تسبب فى تعرضه لهذه الإصابات بسبب خلافات زوجية.

على الفور تم إعداد الأكمنة اللازمة من قبل رجال المباحث، وتمكنوا من ضبط المتهمة أثناء تواجدها فى بيت والدها بنفس المنطقة، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة للدفاع عن نفسها، مضيفة أنها كانت فى حالة دفاع عن النفس ضد زوجها الذى اعتاد أن يبطش بها ويبرحها ضربا، موضحة أنها تعرضت قبل ذلك لكسر فى أحد الضلوع، بالإضافة إلى إصابتها بارتجاج فى المخ إثر تعرضها للضرب من قبل زوجها بآلة حديدية على رأسها، لافتة إلى أنها قامت بتحرير عدة محاضر ضد زوجها، بالإضافة إلى إقامتها دعوى خلع للانفصال عنه، إلا أن أهلها أرغموها على التنازل عن القضايا لتربية أطفالها دون مشاكل أسرية، موضحة أنها يوم الواقعة فوجئت بزوجها يعتدى عليها بالضرب مستخدما سلاحا أبيض "سكينة مطبخ" لتأخرها عنه فى تحضير ملابسه، إلا أن السلاح سقط من يده فأسرعت وأمسكت السكين وسددت له الطعنات التى أصفرت عن إصابته.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة رقم 2311 لسنة 2016 جنح الظاهر، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتى أصدرت قراراها بتجديد حبس المتهمة 15 يوما على ذمة التحقيق، لحين وصول تقرير الطبيب الشرعى عن حالة المجنى عليه.