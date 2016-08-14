بيونج يانج تهدد بضربة نووية استباقية في حال حاولت واشنطن احتلالها

اتهمت كوريا الشمالية اليوم السبت الولايات المتحدة بالسعي لاحتلالها في المستقبل القريب, مهددة بإطلاق ضربة نووية ضد أمريكا في حال ظهرت أي علامة على تحرك مثل هذا.

ونقلت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية عن وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن محاولة الولايات المتحدة احتلال الجمهورية الشعبية الديمقراطية الكورية الشمالية تصبح أكثر إهمالا.

وأعلنت بيونج يانج أن “القوات المسلحة في كوريا الشمالية تحولت من وضعها العسكري الحالي من الاستجابة للأفعال إلى وضع الضربة الاستباقية لتواكب الهستيريا العسكرية السخيفة للعدو التي تهدف لتقويض سيادة وحق الوجود لكوريا الشمالية”.

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