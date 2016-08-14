القوات السعودية تعترض صاروخًا أطلق من اليمن

اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي، اليوم السبت، صاروخا أطلق من الأراضي اليمنية باتجاه خميس مشيط منطقة عسير جنوب غربي المملكة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

ونقلت الوكالة عن قيادة التحالف العربي قولها إن “قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت اليوم (السبت) صاروخ سكود تم إطلاقه من الأراضي اليمنية باتجاه خميس مشيط”.

واضاف البيان “تم اعتراض الصاروخ بدون أي أضرار.. وقد بادرت قوات التحالف الجوية في الحال باستهداف موقع إطلاق الصاروخ الذي تم تحديده بين عمران وصعدة”.

يشار إلى أن السعودية تقود التحالف العربي الذي يدعم الشرعية في اليمن بمواجهة ميليشيات الحوثي