صراع الصفقات - ماتيو على رادار أرسنال

لو فشل أرسنال في التعاقد مع شكوردان موستافي مدافع فالنسيا سيتجه إلى جيرمي ماتيو قلب الخط الخلفي لبرشلونة بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.

أرسنال يبحث عن مدافع بعد إصابة بير ميرتساكر بقطع في الرباط الصليبي للركبة وجابريال بمتاعب ستبعده عن التدريبات لخمسة أسابيع.

ووضع أرسنال موستافي المدافع الألماني الدولي في صدارة المرشحين لدعم خط دفاعه.

ثم انضم جوني إيفانز مدافع وست برومتش الحالي ومانشستر يونايتد الحالي إلى قائمة المدافعين المطلوبين في أرسنال.

وجاء ماتيو صاحب الـ32 عاما ثالثا في اهتمامات المدير الفني الفرنسي أرسين فينجر.

وأشار التقرير إلى أن برشلونة لن يمانع بيع مدافعه العجوز خاصة بعدما دعم النادي الكتالوني خطه الخلفي بصامويل أمتيتي من أوليمبيك ليون.