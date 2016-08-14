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صراع الصفقات – توتو سبورت: تشيلسي يعرض فابريجاس للبيع

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صراع الصفقات – توتو سبورت: تشيلسي يعرض فابريجاس للبيع صراع الصفقات – توتو سبورت: تشيلسي يعرض فابريجاس للبيع

لا يمانع تشيلسي التخلي عن لاعب وسطه سيسك فابريجاس لمن يدفع 45 مليون يورو بحسب تقرير صحيفة توتو سبورت الإيطالية.

وعرض تشيلسي نجمه الإسباني على يوفنتوس بحكم معرفة النادي الإنجليزي بأن نظيره الإيطالي يبحث عن لاعب وسط مدافع بقدرات هجومية لتعويض رحيل بول بوجبا.

وكان بول بوجبا قد انتقل من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد مقابل 105 مليون يورو كأغلى صفقة في تاريخ الانتقالات الكروية.

ويأتي عرض تشيلسي في أعقاب دعم النادي الإنجليزي لخط وسطه بالنجم الفرنسي نوجولو كانتي.

كذلك أعلن أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي تمسكه بنمنيا ماتيتش لاعب الوسط الصربي، مؤكدا أنه لن يسمح برحيله.

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