صراع الصفقات – مورينيو يطلب التعاقد مع مدافع

يطلب جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد من إدارة ناديه التعاقد مع مدافع بحسب تقرير بثته شبكة ESPN اليوم السبت.

وقال التقرير إن مورينيو يحتاج لقلب دفاع يشارك إريك بايي أعباء الخط الخلفي في ظل عدم اقتناع المدرب البرتغالي بقدرات الهولندي دالي بليند للعب أساسيا.

لكن إدارة يونايتد تنتظر أولا بيع بعض اللاعبين الذي طلب مورينيو الاستغناء عنهم يتقدمهم باستيان شفانشتايجر.

كذلك قد تشمل عملية البيع خوان ماتا صانع ألعاب يونايتد وأندير هيرارا لاعب الوسط المدافع وماركوس روخو الظهير الأيسر.

ولم يكشف التقرير عن أسماء المدافع الذي طلبه يونايتد.