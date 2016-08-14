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سقوط تشكيل «رائد أبو شريعة» الإجرامي في قبضة مباحث أولاد صقر بالشرقية

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سقوط تشكيل «رائد أبو شريعة» الإجرامي في قبضة مباحث أولاد صقر بالشرقية سقوط تشكيل «رائد أبو شريعة» الإجرامي في قبضة مباحث أولاد صقر بالشرقية

تمكنت مباحث أولاد صقر برئاسة الرائد مصطفى بليغ رئيس مباحث أوﻻد صقر بمعاونة على عرفة معاون المباحث من ضبط تشكيل أبو شريعة الإجرامى، حيث وردت معلومات سرية بتواجد رائد أبو شريعة ورجاله بدائرة مركز أوﻻد صقر، ولضيق الوقت وخطورة العناصر تحركت القوات قبل استئذان النيابة العامة.

بعد مشاهدة القوات تمكن المطلوب أبوشريعة من الفرار، وتمكنت القوات من ضبط كافة عناصر التشكيل، وهم حسن السيد حسن وشهرته حسن أبو شريعه شقيق رائد أبو شريعة وبحوزته فرد خرطوش وطلقات وعدد 60 تذكرة من مسحوق الهيروين بقصد اﻻتجار، وهاتف محمول ومبلغ مالى 50 حنيه، كما تم ضبط على رجب منصور عبده، زوج شقيقة أبو شريعة وبحوزته 57 تذكره هروين وهاتف محمول بالإضافة إلى مبلغ مالى حصيلة اﻻتجار، كما تم ضبط عبدالرحمن متولى عبد العزيز أحد رجال أبو شريعة وبحوزته عدد 20 تذكرة من مسحوق الهروين ومبلغ مالى 110 جنيه حصيلة اﻻتجار، وهم مطلوبون للضبط والإحضار في جنايات وعديد من الأحكام الجنائية.

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