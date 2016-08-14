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المغنى جلين يوبرو يرحل على أنغام “يجب أن يسقط المطر”

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المغنى جلين يوبرو يرحل على أنغام “يجب أن يسقط المطر” المغنى جلين يوبرو يرحل على أنغام “يجب أن يسقط المطر”

أرشيفية

توفي المغني الأميركي غلين يوبرو عن عمر ناهز( 86 عاما)، واشتهر ضمن الفريق الثلاثي “لايم لايترز” في ستينيات القرن المرضى.

وقالت ابنته هولي في تدوينة على موقع فيسبوك إن والدها،المغني وعازف الغيتار توفي مساء الخميس محاطا بأصدقائه وأفراد أسرته.

وكتبت الابنة: “والدي لفظ أنفاسه الأخيرة بينما كان يسمع أغنية يجب أن يسقط المطر (بيبي ذا رين ماست فول)”، وتوفي يوربرو في منزلها في ناشفيل بولاية تينيسي الأميركية.

ولم تذكر الابنة سببا محددا للوفاة لكنها قالت في شهر مايو الماضي، إن والدها يعاني من انسداد رئوي مزمن وتتم رعايته كمسن منذ شهور.

وولد يوربرو عام 1930 في ولاية ويسكونسون لكنه قضى فترة طويلة في بداية حياته بمدينة نيويورك، وانفصل يوربرو عن الفريق عام 1963، وبدأ بعدها في نشر عدد من أغانيه ومختاراته الموسيقية بشكل منفرد.

وأمضى يوربرو الذي عرف عنه عشقه للبحر عقودا من حياته في الإبحار، لكنه واكب على اللحاق بفريقه الغنائي من وقت لآخر لتنفيذ جولات غنائية.

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