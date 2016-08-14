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وكيل كارتيرون يكشف لـ في الجول - هل دخل الأهلي في مفاوضات مع مدرب دجلة

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وكيل كارتيرون يكشف لـ في الجول - هل دخل الأهلي في مفاوضات مع مدرب دجلة وكيل كارتيرون يكشف لـ في الجول - هل دخل الأهلي في مفاوضات مع مدرب دجلة

هل دخل الأهلي في مفاوضات مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لوادي دجلة في حال رحيل مارتن يول؟ يحيى علي وكيل المدرب يجيب لـFilGoal.com.

ودخل مدرب مازيمبي السابق المتوج بدوري أبطال إفريقيا دائرة المرشحين لتدريب الأهلي في حال رحيل يول. ( اقرأ التفاصيل )

وقال يحيى علي وكيل كارتيرون لـFilGoal.com: "لم يتحدث معي الأهلي حتى الآن بشأن كارتيرون بصفة رسمية أو غير رسمية".

وتابع "لا أعرف موقف الأهلي بشأن مدربه الجديد، ولكن ما أؤكده هو عدم وجود اتصالات حتى الآن بشأن كارتيرون".

لكن هل يجب على الأهلي التحدث مع دجلة أولا إذا أراد التعاقد مع كارتيرون؟

أجاب وكيله "نعم، الأمر الآن كله في يد دجلة لأن عقد كارتيرون مستمر معهم حتى 2018".

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فيديو اليوم السابع