مقتل 5 سودانيين عالقين في مواجهات مسلحة بمنطقة قنفوذة الليبية

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية، السفير قريب الله الخضر، إن الوزارة تواصلت مع القنصلية العامة في بنغازي بشأن القصف الذي تعرضت له منطقة قنفودة، حيث أفادت بأن المنطقة تشهد قتالا بين مجموعات، وتعرضت لقصف بالطيران، وحاولت إحدى هذه الجماعات استخدام السودانيين فى المنطقة وعددهم 200 سوداني منهم 3 أسر، كدروع بشرية، خلال الأيام الأربعة الماضية.

وكشف الخضر في تصريح اليوم السبت أن خمسة أشخاص من السودانيين قتلوا في تلك المواجهات, وهناك سودانيون أصبحوا محاصرين ما بين البحر والمناطق التي تشهد عمليات مسلحة، وغير قادرين على الحركة، وذلك حسبما أفاد أحد المحاصرين, والذي تمكن من الاتصال بالقنصلية في بني غازي.

وأشار السفير إلى أن القنصلية اجتمعت مع مكتب الخارجية فى منطقة البيضا الليبية، وطالبتهم بتوفير ممر آمن لإخراج السودانيين من الحصار الذي فرض عليهم، مؤكدا أن الخارجية الليبية تعهدت بالعمل الفوري على تأمين خروج السودانيين، بالتنسيق مع قوات الجيش الليبي والصليب الأحمر.