المحمدي لـ في الجول: فعلنا أفضل شيء في الحياة أمام ليستر.. وهذا طلبي من المنتخب

قال أحمد المحمدي نجم هال سيتي إن فريقه استحق الفوز على ليستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي بهدفين لهدف في افتتاح البطولة بعد عودتهم من الدرجة الثانية.

ولأول مرة منذ انطلاق الدوري الإنجليزي (بريميرليج) في 1992 يخسر حامل اللقب في مباراته الأولى بالموسم التالي، وساهم المحمدي في هدف الفوز. (شاهد ملخص لمساته)

وأضاف المحمدي لـFilGoal.com يوم السبت: "أفضل شيء في الحياة هو قلب توقعات الجميع، لم يتوقع أحد أن نفوز وقد فعلناها أمام ليستر".

وتابع "الجميع توقعوا خسارتنا ونجحنا في الفوز بأداء قوي".

وعما قاله أحمد حسام "ميدو" لاعب توتنام ووست هام ومدرب الزمالك الأسبق بضرورة وجود المحمدي مع منتخب مصر عبر حسابه على تويتر.

أكد المحمدي "كلام ميدو واقعي جدا وأتمنى أن يسمعه أحد، ولهذا أشك أن الأمر غامض كثيرا".

وأردف "أحتاج لمعرفة سبب مقنع لاستبعادي من منتخب مصر.. لا أجد، وأتمنى أن يقول أحدا السبب".

وأتم "هذا فقط ما أطلبه".

ولعب المحمدي 72 مباراة دولية مع منتخب مصر سجل خلالها هدفين، فيما كان آخر استدعاء له للمنتخب في مباراة مالاوي الودية في السادس من أغسطس 2015 ولم يشارك وظل جليسا لمقاعد البدلاء والتي انتهت بفوز الفراعنة 2-1 مع المدرب هيكتور كوبر.

وكان قد شارك أساسيا في المباراة الودية ضد غينيا الاستوائية يوم 26 مارس 2015 وهي المباراة الأخيرة له بقميص مصر وانتهت بالفوز 2-0.