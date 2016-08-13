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وفاة مؤدي شخصية R2-D2 في «حرب النجوم» الممثل كيني بيكر

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وفاة مؤدي شخصية R2-D2 في «حرب النجوم» الممثل كيني بيكر وفاة مؤدي شخصية R2-D2 في «حرب النجوم» الممثل كيني بيكر

الممثل كيني بيكر (أرشيفية)

توفي،مساء اليوم السبت، الممثل الانجليزي كيني بيكر، الشهير بتأدية شخصية آر تو دي تو (R2-D2) في سلسلة أفلام الخيال العلمي “حرب النجوم” (Star Wars)، عن عمر يناهز 83 عاماً بعد صراع طويل مع المرض، وفقاً لما نشرته اليوم صحيفة “جارديان” اليومية نقلاً عن عائلته.

وصرحت أبيجيل شيلد، قريبة بيكر، للصحيفة “لقد كنا نتوقع ذلك، ولكنه أمر محزن في كل الأحوال، فلقد عاش حياة طويلة ومليئة، وكان مصدراً لسعادة كثير من الناس، لقد كان شخصاً محبوباً من الجميع، وكنا فخورين جداً بكل ما حققه ووصل إليه على مدار حياته”، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الأسبانية.

وتابعت أنه “عندما كان صغيراً، قالوا له أنه لن يصل لسن البلوغ، ولكنه في النهاية عاش حياة مليئة”.

وشارك بيكر، الذي كان يبلغ من الطول 112 سم فقط، في ستة نسخ من سلسلة حرب النجوم السبعة بشخصية آر تو دي تو، كما شارك في أفلام أخرى في الثمانينيات مثل (الرجل الفيل) و(أبطال الزمن) و(أماديوس) و(فلاش جوردون).

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