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الدفاع الأفغانية: مقتل 11 جنديا و92 مسلحا خلال 24 ساعة في جميع أنحاء البلاد

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الدفاع الأفغانية: مقتل 11 جنديا و92 مسلحا خلال 24 ساعة في جميع أنحاء البلاد الدفاع الأفغانية: مقتل 11 جنديا و92 مسلحا خلال 24 ساعة في جميع أنحاء البلاد

الجيش الأفغاني

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية ، أنه خلال الـ24 ساعة الماضية قتل 11 جنديا أفغانيا على أقل ، مقابل 92 مقاتلا بالمليشيات المسلحة في البلاد، وسط عنف متنامي في جميع أنحاء أفغانستان.

وأضافت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء “خامه برس” الأفغانية اليوم السبت أن الخسائر الأخيرة في صفوف قوات الأمن الأفغانية والمليشيات المسلحة المعادية للحكومة، وقعت خلال 24 ساعة في أقاليم مختلفة بالبلاد.

وتابع البيان أن العمليات التي راح ضحيتها هؤلاء الجنود والمسحلين تم تنفيذها بدعم من وحدات المدفعية بالجيش الأفغاني، وغطاء جوي من مقاتلات سلاح الجوي الأفغاني.

ولم ترد أي من المليشيات المسلحة المتمردة، بما فيها حركة طالبان، على التقرير الذي أعلنته وزارة الدفاع الأفغانية.

أ ش أ

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