مؤتمر جوارديولا: لغة جسد اللاعبين تطمئني.. وسيتي يحتاج للقوة والسرعة

متابعة بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي للغة جسد لاعبيه وخاصة المدافعين منهم في مباراتهم الأولى هذا الموسم يجعله مطمئنا أن الأمور تسير في الطريق السليم.

هكذا صرح جوارديولا بعد قنصه الفوز الأول في سباق الدوري الإنجليزي على حساب سندرلاند بهدفين لهدف واحد.

وقال جوارديولا بعد المباراة: "البداية دوما ما تكون صعبة. خاصة أنك تتحدث عن فريق يقوده مدير فني جديد ويضم عددا من اللاعبين يخوضون اللقاء الأول لهم في ملعب الاتحاد".

وشهدت المباراة مشاركة جون ستونز ونوليتو من الصفقات الجديدة لسيتي.

وتابع جوارديولا "الصفقات الجديدة لعبت كفريق وكانوا ممتازين".

لغة الجسد

وأضاف بيب "الدفاع كذلك يطمئن. لغة جسد اللاعبين تجعلني أشعر بأننا نسير في الطريق الصحيح".

وأوضح "المدافعون يقرأون اللعب جيدا. ويركضون وراء الكرة كأنها أخر هجمة يتصدون لها في حياتهم".

العبوا أقوى

واستدرك بيب "فقط كان علينا اللعب بشكل أقوى ربما".

وأضاف "كذلك ربما في الشوط الأول احتاج الفريق لأن يلعب بسرعة أكبر".

ثم أوضح "لكن هذا طبيعي. المباراة الأولى تكون مفيدة في تعلم ما يحتاجه الفريق حتى تعالجه بعد ذلك".

لم يشارك بعد من الصفقات الجديدة إيكاي جوندوجان وساني لوري بسبب الإصابة، ولم يلعب من الأوراق الهامة في الفريق يايا توريه بسبب قرار بيب.

وكان غياب توريه عن التشكيل الأساسي وتبديلات بيب سؤالا مهما للمدرب الإسباني خاصة في ظل التقارير التي تتوقع رحيل الفيل الإيفواري العملاق.

قرارات

وعقب بيب "يايا توريه يعمل بشكل جيد جدا لاستعادة مستواه. كذلك سمير نصري يتدرب بتركيز وأنا أختار من يناسب الفريق والمباراة".

كذلك من النقاط الهامة التي شهدها اللقاء مشاركة ويلي كابالليرو أساسيا على حساب جو هارت.

وقد أوضح بيب "شخصية ويلي وقتاله في فترة الإعداد والثقة التي تراها في كرته وهو يبني الهجمات جعلتني أختاره".

ثم استدرك "لكن جو هارت وكل لاعبي الفريق يعلمون أنه لا ضمانات للمشاركة في التشكيل الأساسي. عليك أن تقاتل وعلي أن أختار".