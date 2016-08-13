بالفيديو والأرقام – 5 أشياء تعلمناها من جوارديولا في افتتاح الدوري الإنجليزي

بناء الهجمة هو الهوس الأكبر لجوسيب جوارديولا وهو يختار كل ما يخص فريقه الجديد مانشستر سيتي للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي. هذا ما ظهر في الفوز الأول للسيتزنز على سندرلاند.

ويقدم FilGoal.com 5 نقاط ظهرت جلية في فوز سيتي الذي تحقق بهدف عكسي سجله مكنير مدافع سندرلاند في مرمى فريقه بالخطأ مع الدقائق الأخيرة من اللقاء.

1) بناء الهجمة من الخلف

يقول جوارديولا بعد المباراة: "من يشاهد ويلي كابالليرو حارس الفريق وهو يبني الهجمات في معسكر الإعداد يفهم لماذا اخترته أساسيا أمام سندرلاند".

كابالليرو مرر كرات طولية بشكل سليم 10 مرات في المباراة وهو معدل ممتاز للحارس الذي تم تفضيله على جو هارت.

2) دفاع هجومي

لماذا اختار بيب التعاقد مع جون ستونز دون سواه؟ يظهر ذلك في أن دقة تمريرات المدافع الإنجليزي اليافع بلغ 90% خلال الشوط الأول من المباراة.

ستونز يعرف كيف يبني الهجمات وهذا ما جعله يحصد ثقة بيب. ويظهر في ملخص لمساته التي يمكنكم مشاهدتها في الفيديو التالي:

والدفاع بشكل عام في سيتي مرر خلال نصف ساعة الكرة 88 مرة، وصل منهم 83 بشكل سليم للاعبي الفريق في وسط الملعب.

3) دور جديد لظهيري الجنب

يقول أحمد حسام "ميدو" المحلل في شبكة BeINSports: "نقل جوارديولا أفكاره التي طبقها مع بايرن ميونيخ إلى ملعب الاتحاد".

ويشرح أن الظهير الأيمن باكاري سانيا والأيسر جايل كيليشي حين تبدأ هجمة سيتي يتحولان إلى عمق الملعب بدلا من التواجد بشكل طبيعي على الجناحين.

هذا يظهر بوضوح في الصورة التالية:

هكذا يضمن جوارديولا بناء مختلفا لهجمات سيتي. يناسب الفريق ويمنحه أمرين بحسب تحليل ميدو: "الأمان الدفاعي. وتفريغ المساحة لرحيم ستيرلنج أو لنوليتو على سبيل المثال للتحرك من الجناح بسرعته".

هذا ما كان بيب يطبقه مع بايرن في وجود فيليب لام يمينا أو ديفيد ألابا يسارا، لمساعدة آريين روبن ودوجلاس كوستا على اللعب بشكل أفضل.

رحيم بسبب ذلك وجد نفسه في موقف 1 ضد 1 سبع مرات وراوغ فيها خصومه بشكل سليم، وهو رقم أعلى من المعدل الطبيعي لنجم المنتخب الإنجليزي والذي كان يراوغ منافسيه 4 مرات في اللقاء.

4) الكل يهاجم بسبب فرناندينيو

فرغ جوارديولا لاعب وسطه فرناندينيو للأدوار الدفاعية حتى يمنح ديفيد سيلفا وكيفن دي بروين ونوليتو ورحيم ستيرلنج الفرصة للهجوم.

ويمكنكم مشاهدة الأماكن التي تحرك فيها فرناندينيو الدينامو المميز لسيتي في الخريطة الحرارية التالية:

5) هجوم متحرك.. ولكن

خلال المباراة ظهر ديفيد سيلفا كمهاجم ثان يلعب بجوار أجويرو ثم يسحب لنفسه للخلف ليهرب من الرقابة ويتسلم الكرة بنجاح.

الأمر نفسه يقوم به رحيم ستيرلنج وكيفن دي بروين بالتناوب. وهذا يظهر في عدد التمريرات الكبيرة جدا لكل من هؤلاء.

سيلفا مرر الكرة 57 مرة في الدقائق الـ63 التي لعبها. ورحيم مرر الكرة 52 مرة وكيفن دي بروين 58 مرة.

الكل يهدف إلى الهروب من الرقابة وتسلم الكرة ثم التمرير إلى اللاعب الذي يركض بلا رقابة نوليتو.

لهذا ترى أن نوليتو لم يمرر كثيرا لأن هدفه كان إنهاء الهجمات وليس صناعتها وقد مرر الكرة 27 مرة فقط قبل الخروج مستبدلا في الدقيقة 60.

لكن العيب الأكبر في سيتي يظهر في هذا الشق.

ويقول جوارديولا: "علينا أن نلعب أسرع. هذا الشق يجب أن يتحسن مع الوقت".

سيلفا سدد الكرة 0 مرة.

رحيم سدد الكرة مرة واحدة فقط.

نوليتو سدد الكرة مرة واحدة فقط.

لم يكن هناك من يسدد الكرة في سيتي كله إلا دي بروين وقد أطلق 5 تصويبات وسيرخيو أجويرو بتسديداه الـ6.

هذا يظهر في رغبة اللاعبين في الحفاظ على الكرة والاستحواذ وعدم التضحية بها بتصويبات قوية. لكن في الوقت نفسه يجب أن يتحسن هذا المعدل حتى يصبح سيتي بقوة بايرن ميونيخ مع بيب.

فمع بيب جوارديولا كان هناك 6 لاعبين يصوبون في المباراة الواحدة بحسب ما تؤكده إحصائيات شبكة Who Scored.

في أغلب مباريات بايرن يظهر هؤلاء كمسددين على المرمى: (ألكانتارا يسدد 4 كرات في المباراة. توماس مولر 8. روبروت ليفاندوفسكي 8. ودوجلاس كوستا 4)..

هذه هي خلطة بيب التي تعتمد على الفاعلية مع الاستحواذ وليس الاستحواذ فقط كما حدث في أغلب لقاء سيتي ضد سندرلاند.