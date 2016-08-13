صور..محافظ أسوان يسلم 9سيارات ميكروباص جديدة مخصصة لتلاميذ مدارس التربية الفكرية

سلم اليوم السبت اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان بتسليم 9 سيارات ميكروباص موديل 2016 لمديرية التربية والتعليم والتى تصل تكلفتها الإجمالية لـ 1.7 مليون جنيه منها 1.5 مليون جنيه مقدمة كمنحة من وزارة التعاون الدولى بعد مخاطبة محافظ أسوان للوزيرة الدكتورة سحر نصر.

فيما قدمت المحافظة دعم يبلغ 200 ألف جنيه مساهمة من صندوق الخدمات لنفس الغرض من أجل تخصيصها لمدارس التربية الفكرية بهدف نقل الطلاب يومياً من منازلهم إلى المدرسة والعكس على مدار الأسبوع من أجل تخفيف المعاناة عنهم وعن كاهل أسرهم ، جاء ذلك أثناء تفقد المحافظ للميكروباصات الجديدة بحضور أحمد موسى مدير عام التربية والتعليم بأسوان.

وأكد اللواء مجدى حجازى علي أن دعم المحافظة لمدارس التربية الخاصة بمختلف المراحل التعليمية يأتى تنفيذاً لنهج المحافظة الجديد بتقديم كافة أوجه الرعاية و الخدمات لهذه الفئة والعمل على دمجهم فى المجتمع وتمكينهم للحصول على حقوقهم مثل كافة فئات المجتمع الأسوانى ليتواكب ذلك مع إهتمام القيادة السياسية والحكومة من خلال كافة الخدمات ومنها توفير وسائل نقل آمنة لهم ، موجهاً مدير عام التربية والتعليم بوضع منظومة متكاملة لتشغيل هذه السيارات مع طلاب ذوى الإحتياجات الخاصة تعتمد على حسن الاختيار للسائقين الذين سيعملون عليها وأن تتراوح أعمارهم مابين 30 إلى 40 عاماً مع إخضاعهم للكشف الطبى الدورى واختبار المخدرات، علاوة على وضع سائقين إحتياطى لهم لضمان التشغيل المستمر لهذه المركبات.

وأشارحجازى إلى أن المحافظة كانت تقوم فى السابق بنقل الطلاب من منازلهم إلى المدرسة ثم تقوم بنقلهم لمنازلهم مرة أخرى وذلك بدعم مالى من صندوق الخدمات التابع للمحافظة لتوجيهه لصالح أتوبيسات مشروع النقل الجماعى المخصصة لهذا الغرض، موضحاً بأن المحافظة حريصة على رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة سواء بتلبية مطالبهم التى تعرض أسبوعياً من خلال اللقاء الجماهيرى ، بجانب تنسيق المحافظة مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل لهم في الهيئات الحكومية طبقاً لخطة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، بالإضافة إلى أنه تم افتتاح 5 مدارس للدمج في مختلف مدن المحافظة لإتاحة الفرصة أمام أبنائنا للحصول علي حقهم في التعليم مع القيام بتخصيص مقر لجمعية المعاقين وذوى الإحتياجات الخاصة بطريق السادات، وأيضاً تخصيص قطعة أرض علي مساحة 800 م2 لإنشاء نادي لذوي الاحتياجات الخاصة بطريق السادات​ .