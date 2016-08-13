حريق هائل بمصنع أدوات كهربائية بأكتوبر والحماية المدنية تحاول السيطرة عليه

نشب حريق هائل فى مصنع أدوات كهربائية فى المنطقة الصناعية الثالثة بمدينة السادس من أكتوبر، حيث انتقلت سيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.

وكان اللواء أسامة شعبان، مدير الحماية المدنية بالجيزة، تلقى بلاغًا من غرفة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل أحد المصانع فى أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال الإطفاء بقيادة اللواء هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء والأنقاذ البرى بالجيزة إلى مكان الحريق، وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى لمحاولة السيطرة على كرات اللهب وإخماد الحريق.