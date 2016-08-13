أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - أهالي شبرا مسلم ومسيحي يد واحدة -
السفيرة عزيزة - الشيخ / رمضان عبد المعز : علمنا رسول الله التعازي ( إن لله ما أخذ ) -
فيديو || متصل يهاجم السيسي علي الهواء .. الأخوان بيعايرونا في الشارع -
بالصور: كاميرات المراقبة تكشف أسباب عدم سقوط مئات الضحايا في تفجير "المرقسية" -
اعتقال روسي في إسبانيا لتورطه في "اختراق انتخابات الرئاسة الأمريكية" -
زميلة العميد نجوي مبروك عليكي الشهادة يا غاليه -
الجريدة الرسمية تنشر القرار الجمهوري بإعلان الحداد 3 أيام على ضحايا تفجير الكنيستين -
عبدالغفار: مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون "حوافز العلوم وتكنولوجيا الابتكار" -
قائد الجيش الثالث: المصريون نسيج واحد ودورنا توفير مناخ آمن لمزاولة المعتقدات الدينية.. (صور) -
بالصور.. مدير أمن الإسكندرية يزور مصابي الشرطة في تفجير الكنيسة المرقسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

حريق هائل بمصنع أدوات كهربائية بأكتوبر والحماية المدنية تحاول السيطرة عليه

Google+ Print
حريق هائل بمصنع أدوات كهربائية بأكتوبر والحماية المدنية تحاول السيطرة عليه حريق هائل بمصنع أدوات كهربائية بأكتوبر والحماية المدنية تحاول السيطرة عليه
كتب عبد الرحمن سيد

نشب حريق هائل فى مصنع أدوات كهربائية فى المنطقة الصناعية الثالثة بمدينة السادس من أكتوبر، حيث انتقلت سيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.

 

 

 

وكان اللواء أسامة شعبان، مدير الحماية المدنية بالجيزة، تلقى بلاغًا من غرفة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل أحد المصانع فى أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال الإطفاء بقيادة اللواء هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء والأنقاذ البرى بالجيزة إلى مكان الحريق، وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى لمحاولة السيطرة على كرات اللهب وإخماد الحريق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365