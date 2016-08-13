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جمعية شمس العلا تنظم ورشة عمل لـ 76 شاب وفتاة عن الأزمات والكوارث بالوادي الجديد

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جمعية شمس العلا تنظم ورشة عمل لـ 76 شاب وفتاة عن الأزمات والكوارث بالوادي الجديد جمعية شمس العلا تنظم ورشة عمل لـ 76 شاب وفتاة عن الأزمات والكوارث بالوادي الجديد

محافظة الوادي الجديد

أقامت ​جمعية شمس العلا للرعاية الصحية المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة بالوادي الجديد، ورشة عمل لـ76 شاب وفتاة من الطلبة والخريجين عن إدارة الأزمات والكوارث .

صرحت علا سليمان رئيس جمعية شمس العلا للرعاية المتكاملة بالوادي الجديد، أن الورشة تتضمن عقد عد​ة​ ندوات إعلامية بعنوان ” الأزمات والكوارث “، بمقر المركز الاستكشافي للعلوم بمدينة الخارجة بهدف تعريف المشاركين، كيفية التغلب علي المشكلات والكوارث، والطرق البديلة، للحلول واليات إيجادها .

أضافت سليمان أنه تم منح المشاركين في الورشة شهادات تقدير،​ ​وشهادات تفيد حصولهم على هذه الورش ،والتدريب على إدارة الأزمات كيفية مواجهتها بطرق علمية سليمة.

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