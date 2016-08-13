جمعية شمس العلا تنظم ورشة عمل لـ 76 شاب وفتاة عن الأزمات والكوارث بالوادي الجديد

أقامت ​جمعية شمس العلا للرعاية الصحية المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة بالوادي الجديد، ورشة عمل لـ76 شاب وفتاة من الطلبة والخريجين عن إدارة الأزمات والكوارث .

صرحت علا سليمان رئيس جمعية شمس العلا للرعاية المتكاملة بالوادي الجديد، أن الورشة تتضمن عقد عد​ة​ ندوات إعلامية بعنوان ” الأزمات والكوارث “، بمقر المركز الاستكشافي للعلوم بمدينة الخارجة بهدف تعريف المشاركين، كيفية التغلب علي المشكلات والكوارث، والطرق البديلة، للحلول واليات إيجادها .

أضافت سليمان أنه تم منح المشاركين في الورشة شهادات تقدير،​ ​وشهادات تفيد حصولهم على هذه الورش ،والتدريب على إدارة الأزمات كيفية مواجهتها بطرق علمية سليمة.