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نشرةONA ا إيمان الحصري تعتذر عن عرض cbc ..تحقيق استقصائي لسارة حازم. .وأسامة كمال يحلل خطاب الرئيس

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إعداد – إ نجي لطفيUntitled-1

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

أكدت الإعلامية إيمان الحصري في حوار خاص لوكالة ONA عن انها بالفعل تلقت عروض من قنوات عديدة من بينهاCBC لكنها استقرت على عرض قناة DMC العامة وجاري التحضير لبرنامجها الجديد واختيار فريق العمل.

تنفرد الإعلامية سارة حازم ، مقدمة برنامج” الصحافة اليوم” في حلقة غدا على قناة النهار اليوم ، بعرض تحقيق استقصائي عن مؤسسات حركة الخدمة في ، وهى الحركة التي أسسها رجل الدين التركي والمعارض البارز لنظام أردوغان فتح الله غولن ..للمزيد

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يناقش الإعلامى أسامة كمال، مقدم برنامج “القاهرة 360″ المذاع علي شاشة القاهرة والناس، مساء اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة مساءً، خطاب الرئيس السيسى وهل يحدد الخطاب ملامح الإصلاح الإقتصادى فى مصر، وهل نضع اليوم أساس المستقبل..للمزيد

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