نشرةONA ا إيمان الحصري تعتذر عن عرض cbc ..تحقيق استقصائي لسارة حازم. .وأسامة كمال يحلل خطاب الرئيس

إعداد – إ نجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

أكدت الإعلامية إيمان الحصري في حوار خاص لوكالة ONA عن انها بالفعل تلقت عروض من قنوات عديدة من بينهاCBC لكنها استقرت على عرض قناة DMC العامة وجاري التحضير لبرنامجها الجديد واختيار فريق العمل.

تنفرد الإعلامية سارة حازم ، مقدمة برنامج” الصحافة اليوم” في حلقة غدا على قناة النهار اليوم ، بعرض تحقيق استقصائي عن مؤسسات حركة الخدمة في مصر ، وهى الحركة التي أسسها رجل الدين التركي والمعارض البارز لنظام أردوغان فتح الله غولن ..للمزيد

يناقش الإعلامى أسامة كمال، مقدم برنامج “القاهرة 360″ المذاع علي شاشة القاهرة والناس، مساء اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة مساءً، خطاب الرئيس السيسى وهل يحدد الخطاب ملامح الإصلاح الإقتصادى فى مصر، وهل نضع اليوم أساس المستقبل..للمزيد

تستضيف الإعلامية «ريهام السهلي» مقدمة برنامج «يوم بيوم»، على شاشة النهار اليوم، الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة..للمزيد

تحل الفنانة «ليلي علوى» ضيفة على الإعلامي «د. عمرو الليثى» ببرنامج «بوضوح» على شاشة قناة «الحياة» الليلة السبت 13 اغسطس ، حيث تكشف عن تفاصيل فيلمها الجديد «الماء و الخضرة و الوجه الحسن» الذى يمثل مصر في مهرجان « لوكارنو» السينمائى الدولى بسويسر..للمزيد

يحل النائب والمخرج خالد يوسف، اليوم السبت، ضيفًا على شاشة الفضائية المصرية، الساعة الخامسة والنصف مساء، وذلك في برنامج مباشر من مصر في أول ظهور إعلامي له بعد توليه عضوية مجلس النواب..للمزيد