أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - أهالي شبرا مسلم ومسيحي يد واحدة -
السفيرة عزيزة - الشيخ / رمضان عبد المعز : علمنا رسول الله التعازي ( إن لله ما أخذ ) -
فيديو || متصل يهاجم السيسي علي الهواء .. الأخوان بيعايرونا في الشارع -
بالصور: كاميرات المراقبة تكشف أسباب عدم سقوط مئات الضحايا في تفجير "المرقسية" -
اعتقال روسي في إسبانيا لتورطه في "اختراق انتخابات الرئاسة الأمريكية" -
زميلة العميد نجوي مبروك عليكي الشهادة يا غاليه -
الجريدة الرسمية تنشر القرار الجمهوري بإعلان الحداد 3 أيام على ضحايا تفجير الكنيستين -
عبدالغفار: مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون "حوافز العلوم وتكنولوجيا الابتكار" -
قائد الجيش الثالث: المصريون نسيج واحد ودورنا توفير مناخ آمن لمزاولة المعتقدات الدينية.. (صور) -
بالصور.. مدير أمن الإسكندرية يزور مصابي الشرطة في تفجير الكنيسة المرقسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

«القومي للمرأة» يدعو سيدات الأقصر للمشاركة في انتخابات المحليات بكثافة‎

Google+ Print
«القومي للمرأة» يدعو سيدات الأقصر للمشاركة في انتخابات المحليات بكثافة‎ «القومي للمرأة» يدعو سيدات الأقصر للمشاركة في انتخابات المحليات بكثافة‎

المجلس القومي للمرأة

أكدت الدكتورة سعاد إسرائيل، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الأقصر علي أهمية مشاركة المرأة في الانتخابات المحلية القادمة.

 وحثت إسرائيل السيدات خلال اللقاء الجماهيري الذ عقد بقاعة المؤتمرات تحت عنوان (اثبتي قوتك.. من حقك ربع المجلس)، بمشاركة ما يقرب من 200 مشارك من الشباب والفتيات على  المشاركة بكثافة في الانتخابات المحلية القادمة خاصة ان دستور 2014 أعطى المرأة الحق في الحصول على ربع مقاعد المجلس المحلية.

 من جانبها طالبت سناء السعيد عضو المجلس، الحضور بدعم ونشر كافة الأفكار التي تتضمن تحفيز وحث الفتيات والسيدات على المشاركة ترشحاً وانتخاباً في المجالس المحلية القادمة، ونشر التوعية بأهمية المشاركة مشيرة إلي ضرورة أن تكون لكل سيدة أو فتاة ترغب في الترشح للمجالس المحلية أرضية حقيقة في الشارع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا