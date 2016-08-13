«القومي للمرأة» يدعو سيدات الأقصر للمشاركة في انتخابات المحليات بكثافة‎

أكدت الدكتورة سعاد إسرائيل، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الأقصر علي أهمية مشاركة المرأة في الانتخابات المحلية القادمة.

وحثت إسرائيل السيدات خلال اللقاء الجماهيري الذ عقد بقاعة المؤتمرات تحت عنوان (اثبتي قوتك.. من حقك ربع المجلس)، بمشاركة ما يقرب من 200 مشارك من الشباب والفتيات على المشاركة بكثافة في الانتخابات المحلية القادمة خاصة ان دستور 2014 أعطى المرأة الحق في الحصول على ربع مقاعد المجلس المحلية.

من جانبها طالبت سناء السعيد عضو المجلس، الحضور بدعم ونشر كافة الأفكار التي تتضمن تحفيز وحث الفتيات والسيدات على المشاركة ترشحاً وانتخاباً في المجالس المحلية القادمة، ونشر التوعية بأهمية المشاركة مشيرة إلي ضرورة أن تكون لكل سيدة أو فتاة ترغب في الترشح للمجالس المحلية أرضية حقيقة في الشارع.