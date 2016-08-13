الزمالك: فتحي جاهز لمواجهة إنيمبا

أعلن إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادي الزمالك عن جاهزية علي فتحي الظهير الأيسر للفريق لخوض مباراة إنيمبا يوم الأثنين.

ويستضيف الزمالك على ملعب بتروسبورت موقعة إنيمبا في الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا في الثامنة والنصف مساء.

وقال تيجانا للصحفيين: "علي فتحي جاهز لمواجهة إنيمبا وتعافى من الإصابة التي كان يعاني منها".

وأصيب علي فتحي بكدمة خلال مباراة نهائي كأس مصر ضد الأهلي وكان مرشحا للخروج من قائمة الفريق لمواجهة إنيمبا ما يعني أن القائمة ستقتصر على 14 لاعبا فقط.

وفي سياق متصل، حرص مؤمن سليمان المدير الفني للزمالك على أن يخوض علي فتحي تدريبات خفيفة منفردة على هامش مران السبت.

وفضل الجهاز الفني عدم ضم فتحي للتدريبات الجماعية خشية من تجدد الإصابة بكدمة في القدم، بعد أن بات لائقاً للمشاركة في مباراة إنيمبا.

وبعد جاهزية علي فتحي ستضم القائمة 15 لاعبا وحارسين.

ويحتاج الزمالك للتعادل على الأقل من أجل التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.