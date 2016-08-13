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أبو ريدة: سأعلن عن أي تقصير أمني يتسبب في عدم انتظام الدوري.. والمصري مظلوم

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أبو ريدة: سأعلن عن أي تقصير أمني يتسبب في عدم انتظام الدوري.. والمصري مظلوم أبو ريدة: سأعلن عن أي تقصير أمني يتسبب في عدم انتظام الدوري.. والمصري مظلوم

وضع هاني أبو ريدة المرشح في انتخابات اتحاد الكرة على مقعد الرئاسة انتظام مسابقة الدوري المصري ضمن أولوياته حال نجاحه.

واجتمع أبو ريدة برؤساء أندية الإسكندرية ضمن حملته الانتخابية، وأكد أنه سيتفق مع الأمن على انتظام مواعيد الدوري.

وقال أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للفيفا: "انتظام مسابقة الكرة في ملعب الأمن، وسأتفق معه على انتظام المواعيد وإذا حدث تقصير أمني سأعلنه فورا".

وأضاف "بالنسبة لحضور الجماهير للمباريات، الثقافة الرياضية هي السبب في أزمة الجماهير، فالمسؤولين وتصريحاتهم غير المسؤولة تزيد الشحن لكن الجماهير عنصر رئيسي في كرة القدم".

وأشار "لابد من وجود الروابط وأصبح لا مفر منها لذلك لابد من تنظيمها بالتعاون مع الأندية".

وأردف "في حالة الشغب فلائحة اتحاد لا علاقة لها، فهناك قوانين من قبل الدولة لا بد من وضعها وتطبيقها للحد من الشغب، فاللائحة تقف عاجزة أمام شغب الجماهير".

وأتم "النادي المصري الذي انتمي له مظلوم في مبارياته في عدم اللعب على أرضه".

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فيديو اليوم السابع