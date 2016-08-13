مانشيستر سيتى يخطف فوزًا ثمينًا من سندرلاند بالبريميرليج

حقق فريق مانشستر سيتى الإنجليزى فوزًا قاتلاً على ضيفه سندرلاند 2/1، خلال مباراته الأولى بالبريميرليج، والتى جمعهما على ملعب “الاتحاد”، ضمن منافسات الجولة الأولى للدورى الإنجليزى.

تقدم السيتى بهدف مبكر فى الدقيقة 4 إثر ركلة جزاء حصل عليها رحيم سترلينج، ونفذها نجم الفريق سيرجيو أجويرو، بينما تعادل سندرلاند عند الدقيقة 71 عن طريق المخضرم جيرمين ديفو فى انفراد صريح بالمرمى، قبل أن يسجل مدافع سندرلاند بادى ماكناير هدفًا فى مرماه ليمنح الفوز للسيتزنز.

سيطر لاعبو السيتى على المباراة، بينما لعب فريق القطط السوداء على الهجمات المرتدة فى أول مباراة رسمية تحت قيادة بيب جوارديولا للسيتى وأيضًا الإسكتلندى ديفيد مويس لسندرلاند.

وشهد تشكيل المباراة مفاجآت من جانب جوارديولا، الذى أشرك الحارس البديل ويلى كاباييرو بدلاً من الحارس الأساسى جو هارت، كم قام باستبعاد يايا توريه خارج القائمة، وأشرك الصفقتين الجديدتين جون ستونز ونوليتو من البداية، فى الوقت الذى يلعب فيه صانع ألعاب الفريق دافيد سيلفا كمحور ارتكاز بجانب فيرناندينيو.