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صور..ضبط راكب صيني حول تهريب أدوية تخسيس بمطار الغردقة

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صور..ضبط راكب صيني حول تهريب أدوية تخسيس بمطار الغردقة صور..ضبط راكب صيني حول تهريب أدوية تخسيس بمطار الغردقة

المضبوطات

أحبطت جمارك مطار الغردقة الدولي برئاسة سعيد كامل مدير الجمرك محاولة راكب صيني تهريب كمية من “الفلاشات”، وأدوية التخسيس بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955وتعديلاته، وذلك للتهرب من سداد الرسوم الجمركية والقيود الاستيرادية وذلك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من مطار شنغهاي بالصين على رحلة طيران رقم ​ ​​ ​ALD 850.

اشتبه مهند سامى رئيس قسم التفتيش فى راكب صيني الجنسية، وتم تشكيل لجنة لتفتيشه من جابر موسى رئيس قسم التعريفة، ومعتز عبد المقصود رئيس قسم التفتيش.

وبتفتيش الراكب، تم العثور على ١١٤٠ علبه دواء بكل علبة 10 كبسولات 450 مجم بإجمالي 11400 كبسولة، و٧١٠ فلاشة ميمورى 16 جيجا، وقرر أيمن عسقلان مدير عام جمارك الغردقة إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر تهرب جمركي رقم 14 لسنة 2016 وتحريز المضبوطات​ ​​.​

 

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