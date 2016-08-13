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انتهت #في_إنجلترا - مانشستر سيتي يحصد الثلاث نقاط أمام سندرلاند

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انتهت #في_إنجلترا - مانشستر سيتي يحصد الثلاث نقاط أمام سندرلاند انتهت #في_إنجلترا - مانشستر سيتي يحصد الثلاث نقاط أمام سندرلاند

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي وسندرلاند، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

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يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي وسندرلاند، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

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- تابع التغطية الحية للقاء دقيقة بدقيقة من هنا

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- قبل نهاية اللقاء ب4 دقائق عرضية أرضية من الجبهة اليمنى حولها ماكنير مدافع ساندرلاند في شباك فريقه.

- في الدقيقة تمريرة سحرية مرت من بين قدمي جون ستونز تسلمها ديفوه ووضع الكرة بتسديدة أرضية في الشباك.

- في الدقيقة 67 ركلة حرة للسيتي سددها دي بروين بشكل رائع من فوق حائط الصد لكن الحارس تألق وتصدى للكرة.

- انطلاق الشوط الثاني

- استحواذ على الكرة من جانب السيتيزينس لكن ينقصهم اللمسة الأخيرة أمام المرمى.

ق4: أجويرو يفتتح التسجيل مبكرا من ركلة جزاء.

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بداية المباراة

كعادته أحدث بيب جوارديولا العديد من التغييرات في تشكيل فريقه أمام سندرلاند في افتتاح الموسم.

وأبرز تلك المواجهات كانت تواجد أليكساندر كورلاروف في مركز قلب الدفاع بدلا من مركزه كظهير أيسر.

وجاء التشكيل الأول لجوارديولا في الدوري الإنجليزي كالتالي:

حراسة المرمى: ويلي كابييرو

الدفاع: باكاري سانيا – أليكساندر كولاروف – جون ستونز – جايل كليتشي

الوسط: فيرناندينيو – رحيم سترلينج – مانويل نوليتو – كيفن دي بروين – ديفيد سيلفا

الهجوم: سيرخيو أجويرو

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فيديو اليوم السابع