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بالفيديو - الانتصار الأول.. عجلة سيتي تبدأ بالدوران تحت قيادة جوارديولا

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بالفيديو - الانتصار الأول.. عجلة سيتي تبدأ بالدوران تحت قيادة جوارديولا بالفيديو - الانتصار الأول.. عجلة سيتي تبدأ بالدوران تحت قيادة جوارديولا

افتتح مانشستر سيتي مبارياته في الدوري الإنجليزي تحت قيادة مدربه الجديد جوسيب جوارديولا بالفوز على سندرلاند 2-1 اليوم السبت.

وقاد جوارديولا سيتي للفوز في مباراته الافتتاحية في الدوري الإنجليزي للموسم السادس على التوالي.

سجل هدفي سيتي سيرجيو أجويرو "من ركلة جزاء" في الدقيقة الرابعة، و باتريك ماكنير مدافع سندرلاند "بالخطأ في مرماه" في الدقيقة 87.

فيما سجل جيرمين ديفوه هدف سندرلاند في الدقيقة 71.

بدأ سيتي المباراة بقوة، وأجبرت انطلاقة رحيم ستيرلنج مدافع سندرلاند باتريك فان أنهولت على عرقلته داخل منطقة جزاء فريق المدرب ديفيد مويس.

ونفذ أجويرو ركلة الجزاء ليعلن تقدم سيتي بالهدف الأول.

واصل سيتي سيطرته بعدها، وتألق فيتو مانوني حارس سندرلاند في إبعاد أكثر من كرة خطيرة.

وكعادة جوارديولا، وصل استحواذ سيتي في الشوط الأول إلى 79% مقابل 21% سندرلاند.

وفي الشوط الثاني، باغت سندرلاند السيتزن بهدف التعادل عن طريق المخضرم ديفوه الذي أسكن عرضية جميلة الشباك.

لكن نجح ضغط سيتي في إدراك هدف الفوز بعد كرة عرضية، أسكنها ماكنير الشباك بالخطأ في مرماه.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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