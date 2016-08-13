السفارة المصرية في قبرص تنجح في استعادة أموال التأمين لـ1359 عاملاً

صرح السفير حسين مبارك سفير مصر في قبرص، بأن الجهود التي بذلتها السفارة مع وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية القبرصية نجحت في قيام الجانب القبرصي بتحويل المستحقات التأمينية لعدد 1359 عاملاً مصرياً ممن تقدموا بمستنداتهم خلال الفترة منذ بداية عام 2009 وحتى شهر نوفمبر عام 2013، وذلك بإجمالي قيمة خمسة ملايين وثلاثمائة ثلاثة وثمانين ألفاً وأربعمائة ثلاثة وتسعين يورو.

وأكد السفير أن هذا الأمر يعد غير مسبوق سواءً من حيث عدد العاملين الذين شملهم التحويل أو من حيث المبلغ الذي تم تحويله، ويأتي هذا الإنجاز في إطار توجيهات وزارة الخارجية المستمرة بضرورة إيلاء مصالح المواطنين المصريين أولوية قصوى.