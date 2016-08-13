زعيمة اليمين المتطرف في ألمانيا: يجب نقل اللاجئين إلى جزر خارج أوروبا

قالت زعيمة حزب البديل من أجل ألمانيا الذي يمثل اليمين المتطرف إن على برلين إرسال المهاجرين الذين يتم رفض طلبات لجوئهم والمهاجرين غير الشرعيين إلى جزر خارج أوروبا وتحويل مكتب اللاجئين التابع لها إلى مكتب للتهجير.

وتسبب تدفق أكثر من مليون مهاجر العام الماضي في زيادة شعبية حزب البديل من أجل ألمانيا الذي له الآن مقاعد في ثمانية من مجالس الولايات الست عشرة. ومن المتوقع أن يحقق الحزب مكاسب قوية في انتخابات الولايات الشهر القادم في برلين ومكلينبورج-فوربوميرن.

وبحسب رويترز أدلت زعيمة الحزب فراوكه بيتري بهذه التصريحات في مقابلة مع صحيفة بيلد نشرت اليوم السبت.

وقالت بيتري “سيتم نقل المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء الذين يتم رفض طلباتهم إلى جزيرتين خارج أوروبا تحت حماية الأمم المتحدة”. لكنها لم تحدد الجزيرتين اللتين قصدتهما.

وفسرت وسائل إعلام ألمانية تصريحات بيتري بأنها إشارة إلى ناورو ومانوس وهما جزيرتان في المحيط الهادي تمول فيهما استراليا مخيمات لإيواء طالبي اللجوء الذين تعترض طريقهم أثناء محاولتهم الوصول إلى شواطئها بالقوارب. ويتم إبلاغ هؤلاء بأنهم لن ينقلون أبدا إلى استراليا.

وقالت بيتري “أقترح تحويل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين إلى مكتب للتهجير (إلى خارج البلاد) بما يضمن مغادرة كل المهاجرين غير الشرعيين لهذه الأرض بأسرع ما يمكن.”

ومنذ العام الماضي يعج مكتب الهجرة بمئات الآلاف من طالبات اللجوء.