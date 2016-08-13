نيابة بولاق الدكرور تقرر حبس دجال 4 أيام لاتهامه بالنصب على سيدات

قررت نيابة بولاق الدكرور، برئاسة المستشار على محجوب، حبس دجال 4 أيام على ذمة التحقيق فى اتهامه بالنصب على عدد من السيدات بزعم علاجهن فى الجيزة.

وكانت البداية بتلقى المقدم هانى عكاشة، رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، بلاغا من سيدة بتعرضها للنصب والاحتيال على يد دجال، استولى منها على أموال بزعم علاجها، وأضافت المبلغة أن المتهم كان يطلب منهما ممارسة أفعال منافية للآداب بزعم مساعدتها فى العلاج، وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن المتهم مقيم فى منطقة بولاق الدكرور، وأنه نصب على عدد آخر من السيدات فداهمته قوة وألقت القبض عليه، وقررت النيابة ما سبق.