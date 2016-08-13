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غدا…سارة حازم تنفرد في الصحافة اليوم بتحقيق استقصائي عن مؤسسات جولن بمصر

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كتبت – إ نجي لطفي unnamed

تنفرد الإعلامية سارة حازم ، مقدمة برنامج” الصحافة اليوم” في حلقة غدا الأحد 14 أغسطس على قناة النهار اليوم ، بعرض تحقيق استقصائي عن مؤسسات حركة الخدمة في ، وهى الحركة التي أسسها رجل الدين التركي والمعارض البارز لنظام أردوغان فتح الله غولن .

يرصد التحقيق طبيعة عمل هذه المؤسسات في مصر ما بين مدارس للتعليم وما بين مراكز ثقافية منتشرة في عدة محافظات مصرية ، تقوم على تعليم اللغة التركية واللغة العربية وترجمة كتب فتح الله غولن من التركية إلى العربية .

كما يكشف التحقيق الاستقصائي عبر أنصار غولن في مصر أوجه خلافهم الحقيقي مع جماعة الإخوان المسلمين ومع نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، ولماذا يؤيدون تصريحات مرشدهم “غولن” المتواجد في منفاه الإختياري في الولايات المتحدة من أن محاولة الإنقلاب الأخيرة في تركيا كانت مفتعل .

جدير بالذكر أن برنامج الصحافة اليوم يعرض من الأحد إلى الخميس من الساعة العاشرة مساء على قناة النهار اليوم ، وهو من تقديم الإعلامية سارة حازم ويرأس تحريره محمد مرعي .

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