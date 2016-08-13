«التراكوتا» جيش من «الخزف الصينى» تحمل أقصى الظروف لخدمة الإمبراطور

كتب: أحمد أبو الحسن

جيش متكامل يقف بجانب عدته متأهبا للمعركة منذ أكثر من 2200 عام !! جيش تفانى فى خدمة امبراطوره لدرجة أنه تحمل أقصى الظروف و تفانى فى حراسة مقبرة هذا الامبراطور على مر القرون الطويلة، وذلك رغم تغير الحكام، وتغير الدول، إنه جيش التراكوتا، الجيش الأقدم فى العالم.

مساحة المقبرة الأكبر فى العالم

المقبرة التي دفن بها الإمبراطورالصينى تمتد لمسافة شاسعة حتى ان البعض يسميها مدينة الموتى، فمساحتها تبلغ 2200 × 975 متر وهي محاطة بالجدران و تحتوي على الكثير من الأبنية المرفقة بالقبر الذي تبلغ مساحته 500 × 500 متر وبني على شكل هرمي، وإلى الشرق منه هناك أربع خنادق طويلة اصطفت في ثلاثة منها تماثيل جيش تراكوتا بينما بقي الرابع فارغا ربما بسبب موت الإمبراطور قبل الانتهاء من عملية صنع التماثيل المخصصة له.

من اكتشف الجيش الأكبر فى العالم ؟

جيش تراكوتا هو مجموعة كبيرة من الجنود الفخاريين تم اكتشافه عام 1974 من قبل مجموعة من المزارعين أثناء بحثهم عن الماء في موقع قرب مدينة شي آن الصينية.

الغرض الذي من أجله صنع جيش تراكوتا

هو حماية الإمبراطور شي هيونك دي، الإمبراطور الأول في سلالة تشين، ومساعدته على إنشاء إمبراطورية ثانية بعد الموت , الشرق منه به أربع خنادق طويلة اصطفت في ثلاثة منها تماثيل جيش تراكوتا بينما بقي الرابع فارغًا ربما بسبب موت الإمبراطور الصينى قبل الانتهاء من عملية صنع التماثيل المخصصة له.

تعداد الجيش التراكوتى

بعض علماء التاريخ يعتقدون أن الجيش التراكوتى وضع عن عمدًا إلى الجهة الشرقية من القبر ليكون بمواجهة المقاطعات التى فتحها الإمبراطور حديثا ولم تترسخ سلطة الإمبراطور فيها بعد، وهو يتكون من 8000 جندى تقريبًا و 150 فارس إضافة إلى 130 عربة حربية تجرها 520 من الخيول, تتراوح أطوال قامة التماثيل بين 171-188 سنتيمترًا للجنود و قرابة المترين للقادة و الضباط.

التخلص من الشهود كافة

و قد تم طمر الخنادق التى تحوى على التماثيل بالتراب بعد وفاة الإمبراطور للحفاظ عليهم من السرقة و من العوامل الجوية و بالنسبة للأشخاص الذين ساعدوا الإمبراطور فى بناء المقبرة تم دفنهم أحياء مع التماثيل حتى لا يذيع سر مكان المقبرة.