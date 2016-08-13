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وزير الخارجية التركي يدعو طوكيو لإغلاق مؤسسات تابعة لـ«جولن» باليابان

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وزير الخارجية التركي يدعو طوكيو لإغلاق مؤسسات تابعة لـ«جولن» باليابان وزير الخارجية التركي يدعو طوكيو لإغلاق مؤسسات تابعة لـ«جولن» باليابان

وزير الخارجية التركى_مولود جاويش أوغلو

دعا وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلوطوكيو إلى إيقاف عمل 15 منظمة قال إنها تابعة لحركة الخدمة التابعة للمعارض التركي فتح الله جولن.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن أوغلو قوله لوكالة كيودو اليابانية للأنباء مع جاويش أوغلو، قدم خلاله تقييمها للمستجدات على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف يوليو الماضي.

وفيما يتعلق بفرار القنصل التركي في قازان (عاصمة جمهورية تتارستان) إلى اليابان بعد بدء تحقيقات المحاولة الانقلابية، أوضح جاويش أوغلو أن “القنصل كان على صلة مع المنظمة الإرهابية، وأن حكومته ستتخذ الإجراءات اللازمة في إطار العلاقات الثنائية بين تركيا واليابان”.

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