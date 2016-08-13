عبد الكريم حمدان بمهرجان الفحيص.. نشاز كثير وأداء باهت

ليس من السهل أبداً أن يقدر الفنان على خطف قلب جمهور تربى في كنف مهرجان عتيق كمهرجان الفحيص منذ خمسٍ وعشرين عاماً، هذا المهرجان الذي كبر بين أزقته وحاراته وشرفات منازله، لأن "جار الفن" هذا أصبح من كل هذه السنوات "سمّيع" وذوّاق محترف، وناقد فذّ بعد خبرته الطويلة مع كبار الفنانين الذين حلّوا ضيوفاً عليه.

ويبدو أن نجم برنامج "آراب آيدول" الفنان السوري الشاب عبد الكريم حمدان، بالليلة الثالثة من مهرجان الفحيص بدورته الخامسة والعشرين، خانته خبرته القليلة بالوقوف على مسارح الكبار، وأمام جمهور متمرس بهذه المسارح وبالكبار أنفسهم، فلم يستطع أن يخطف قلوب جماهير مدينة الفحيص، والتي لو نجح بذلك لأصبح اسمه محفوراً على جدرانهم وبينهم.

حيّا حمدان جمهوره بأغنيته التي لاقت انتشاراً واسعاً "يا ويلي شو عملوا فيّ"، التي استطاع من خلالها في بداية السهرة أن يجذب انتباه الجماهير، وأن يوزع بعض الرقص والحماسة عليهم، فعلى إيقاعاتها السريعة، صفق وغنى الحضور، ولم يبخل على نجم ليلته ببعض الحب.

وعلى موال "سِوى هالقلب يا حلوة ما عنا"، استطاع حمدان من جديد أن يلفت انتباه الحاضرين، فأتبعها بأغنية الفنان اللبناني القدير طوني حنّا "من شردلي الغزالة"، لكنه أداها بشكل باهت، ولم يستطع من خلال إحدى روائع الفن العربي التي يعرفها الكبير والصغير أن يحافظ على انتباه جماهيره، فكان تفاعل الحاضرين ضعيفاً معها.

وحاول حمدان أن يعيد ثقة الجماهير به، فقدّم مجموعة متتالية من الأغاني القديمة والتي يغنيها كل بيت عربي بسهراته وجلساته، لعدد من نجوم وكبار الفن مثل فهد بلّان، سميرة توفيق، ومرة أخرى طوني حنّا، وغيرهم من هؤلاء النجوم، فغنى "يوم على يوم، دخلك يا هوى الشمالي، على العين موليتين، بسّك تيجي حارتنا، ميلي عليّ ميلي، ويا ساري سار الليل، واشرح لها، وغيرها من هذه الروائع، التي بدأ بعدها باستعادة ثقة الحاضرين بموهبته وصوته من جديد، رغم الأخطاء والهفوات القليلة التي اقترفها خلال غنائه.

وفي محاولة أخرى كي يسرق جماهير المهرجان التي جاءت تشاهده للمرة الأولى، قدم من التراث الحلبي المشهور بسطوة لحنه وجمال كلماته مجموعة من الأغاني التي لطالما حُفرت ببال وقلب كل من سمعها، والتي وقع الكثير في حبها بعد أن غناها الكبار مثل صباح فخري أديب الدايخ وغيرهم.

فأدى حمدان وصلة حلبية من قدود وأغاني تراثية بدأها بموال "يا دار ياللي بالوفا عمرتِ"، وتابع بـ"على العقيد اجتمعنا، البلبل ناغى على غصن الفل، وحالي حال" وأنهاها بـ"أنت مرادي".

وبناءً على طلب الجماهير، قدمّ مواله الخاص "حلب يا نبع من الألم"، الذي قبل أن يلامس قلوب المتواجدين جميعهم، بدا واضحاً كم لامس حمدان نفسه، حيث تذكر من خلاله أهله في حلب ومعاناتهم مع الحرب والحصار.

وحتى يُخرج جماهيره من أجواء الحزن على حلب وأهلها، أتبع مواله برائعة "قدك الميّاس"، التي من خلالها أعاد من جديد أجواء الفرح والرقص في ختام سهرته.

حمدان لم يكن في أحسن أحواله

لم يكن الفنان السوري ونجم "آراب آيدول" عبد الكريم حمدان بأفضل أحواله خلال حفله بالفحيص، فقد بدا معظم الوقت غير متقنٍ للأعمال الفنية التي قدمها للحضور، فقد خرج عن "نوتة" اللحن والمقام الموسيقي عدة مرات، ناهيك عن عدة نشازات قام بها بشكل غير مبرر، فكأنه لم يحضّر جيداً للحفل، فظهر حمدان بشكل مغاير تماماً لما عهده محبوه به في برنامج "آراب آيدول" وبحفلاته الأخرى.

كما أخطأ عدة مرات بترتيب أغانيه، فكان بعد أن يخطئ يصمت مع الموسيقى لوقت طويل، إضافة إلى حواراته الكثيرة مع قائد فرقته الموسيقية خلال تقديمه للأغاني.

كما لم يتقن بشكل جيد اللون الحلبي الذي قدمه، والذي من المفترض أن يكون متمرساً فيه، فبدا بالكثير من الأحيان أداءً غير متقنٍ وضعيف.

كواليـــــــس..

- أعداد الجماهير منذ بداية الحفل لم تكن كما هو متوقع، فكانت قليلة قياساً باليومين السابقين للمهرجان، لكن الحضور بدأ يتوافد بعد منتصف الحفل قبيل انتهاء الفنان عبد الكريم حمدان من فقرته.

- كان واضحاً جداً على الفنان السوري عدم رضاه عن الأعداد التي جاءت تشاهده، ناهيك عن عدم رضاه عن أدائه الذي كان متذبذباً وغير متقن، فكان يخفي استياءه بضحكة سريعة وبالغناء مع الموسيقى.

- التواجد الإعلامي بالحفل كان ضعيفاً، وليس كما كان متوقعاً.