ابنة الرئيس أوباما تدخن

يبدو أنّ عائلة الرئيس الأمريكي باراك أوباما Barack Obama بدأت تتحضر نفسياً للحياة العامة والابتعاد عن الأضواء والخوف من الكاميرات.

فقد انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لابنة الرئيس الكبرى ماليا أوباما Malia Obama وهي تدخّن.

وقد ذكرت بعض وسائل الإعلام العالمية أنّ ما تدخنه ماليا البالغة من العمر 18 عاماً لم يكن سيجارة عادية، إنما نوع من المخدرات.

واللافت أنّ أغلب رواد مواقع التواصل الاجتماعي تضامنوا معها ولم يلوموها، إذ اعتبروا أنه من المؤكد ألا أحد يهتم بها في العائلة.

وسارع العديد من المستخدمين إلى نشر صور لأبناء رؤساء آخرين وكذلك أبناء مرشحي الرئاسة، ليظهروا أفعالهم وما يقومون به كما في اللقطات المأخوذة لماليا.

وفي المقابل، اعتبر البعض أن ابنة الرئيس الأمريكي لا يجب أن تدخّن على اعتبار أنّ الأمر الأمر إهانة كبيرة لدور والدها باراك أوباما في مكافحة المخدرات.

يُذكر أن حاكم إلينوي بروس رونير وقّع على قانون يلغي العقوبات الجنائية للأشخاص إذا كان في حيازتهم 10 جرامات أو أقلّ من الحشيش، وهذا يعني أنّ ماليا غير متورطة قانونياً.

بالصور.. ابنة الرئيس أوباما موظفة في مطعم لبناني

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