كاظم الساهر في "إهدنيات"... فنان برتبة "مستبد"

أحيا قيصر الغناء الفنان كاظم الساهر أمس الجمعة حفلاً غنائياً ناجحاً كالعادة في أول ليلة له ضمن فعاليات "مهرجانات إهدن الدولية"، حيث شهد الحفل إقبالاً جماهيرياً من جميع المناطق اللبنانية وحضوراً كثيفاً للجالية العراقية في لبنان.

عوّد الساهر محبّيه على تقديم أفضل ما لديه، وكالعادة، يكتفي بالغناء، ولم يتكلّم إلا في بداية الأمسية، حين كان كلّ ما تمنّاه أن يمضي الحاضرون معه ليلة جميلة.

وكالعادة، خدّر كاظم الحاضرين بصوته وأغانيه الخالدة، وأنساهم ساعات الانتظار الطويلة، بسبب بُعد المكان وزحمة السير الخانقة. فقد نفدت بطاقات الحفل منذ أيام، في مؤشر على شعبية الساهر الكبيرة في لبنان؛ لذا اكتفى من لم يتمكّن من متابعة الحفل بتعليق تحت صفحة المهرجان مصحوباً بحسرة، لأنه لم يتمكّن من لقاء القيصر.

وبالعودة إلى الحفل، فقد تحوّل الجمهور إلى كورال في أغلب الأغاني، بينما كان الساهر يكتفي بابتسامة خجولة ويصفّق فرحاً بجمهوره.

اعتلى الساهر خشبة المسرح عند الساعة العاشرة إلا ربعاً مساء، وقد علمنا أنه كان مصراً على أن يكون على المسرح عند الساعة التاسعة كي لا يتأخر أكثر على الجمهور، إلا أنّ التشديدات الأمنية الكثيفة أخّرت وصول الكثيرين، ما جعل المنظّمين يؤخّرون اعتلاء المسرح الساهر نصف ساعة تقريباً.

في المدرّجات، سادت حالة من الهستيريا في صفوف الجمهور النسائي، وحصلت مشادات كثيرة بين الناس بسبب رفض السيدات الجلوس في أماكنهن، وإصرارهن على الوقوف في حضرة الساهر.

بدأ كاظم حفله بأغنية "أراضي خدودها". ومن عمق أعماق الإحساس غنّى "بالحب أكون أو لا أكون"، فهتف له الجميع "نحبك"، فبادرهم بالإنجليزية "I love you too" . ومع " هل عندك شك " تحوّل المهرجان إلى ساحة فرح مجنون، مسّه سحر المكان وسحر الصوت وسحر الحبّ، فأبى الجمهور أن يجلس في مقاعده، لا سيما عندما أدى الساهر أغنيتي "هل عندك شك" و "زيديني عشقاً".

كذلك أدّى القيصر "لجسمك عطر خطير النوايا" فأخذ الجمهور معه في رحلة من الرومانسية والحبّ، ثمّ غنّى أغنيته الجديدة "يا ربّ قلبي لم يعد كافياً" وغيرها الكثير.

ولم يكفّ الجمهور، لا سيّما النساء منه عن طلب أغنية "مستبدة"، فتوقف عن الغناء، وقال: "سأغنيها مع ابتسامة عريضة". وعندما أدّاها كالعادة أصاب المدرجات زلزال كبير؛ فلهذه الأغنية سرٌّ بين النساء والساهر في كلّ حفلاته، حتى أطلقت إحدى السيدات عليه لقب "المستبدّ".

يُذكر أنّ الساهر سيحيي اليوم الليلة الثانية من مهرجانات إهدن" كما درجت العادة في كلّ عام.

هذا العام، أثبت "أهدنيات" أنّه واحد من أقوى المهرجانات في لبنان، والقادر على المنافسة بنوعيّة حفلاته وتنظيمه وسمعته الجيدة، التي حازها، على الرغم من أنّه لم تمضِ عليه فترة طويلة نسبياً كغيره من المهرجانات العريقة في لبنان.

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