لماذا ستغني لطيفة رأفت والداودية ودنيا باطما في تطوان؟

المغرب- «سيدتي نت»

اختار مهرجان «أصوات نسائية» هذا العام، أن تكون تيمة المهرجان مغربية بامتياز؛ حيث من المنتظر أن يتم تكريم كل من: نعيمة سميح، ونادية أيوب، وهما من الرائدات في الغناء المغربي، مع برمجة سهرات غنائية لنجمات الفن المغربي، وهن: لطيفة رأفت، والمطربة الشعبية زينة الداودية، ودنيا باطما؛ إضافةً إلى أصوات برزت في عدد من المسابقات الغنائية العربية؛ خاصة: زينب أسامة، ويسرى أحدوثن، وذلك ابتداءً من 19 أغسطس «آب» الجاري.

من جهة أخرى، قرر المنظمون في جمعية أصوات نسائية، التي ترأسها السفيرة المغربية كريمة بنعيش، تكريم صوت شاب «أشرف نبيل» من مدينة تطوان، الذي أصدر أغنية جديدة تحت عنوان «فاطمة»؛ تكريماً لعطاء النساء، وهي التفاتة من المهرجان لشاب عصامي بدأ من الصفر وعاش حياة صعبة في الميتم الخيري؛ ليقدم بمشواره المميز نموذجاً صالحاً لشباب اليوم.

ولمزيد من التنوع، سيتخلل المهرجان مجموعة من الأنشطة الاجتماعية عن طريق تنظيم سوق «على مر الزمان»، للترويج للمنتوجات التقليدية التي تم إنتاجها وإبداعها من طرف عضوات التعاونيات النسائية بشمال المغرب، أيضاً الرعاية الصحية لما يقارب 1500 من النساء، والأطفال وكبار السن ممن هم في وضعية هشة بتطوان، بالتعاون مع مجموعة من الأطباء، وكذا وجبة غذاء جماعية يرافقها نشاط موسيقي لفائدة نزيلات سجن تطوان، وأخيراً زيارة تفقدية لنزلاء دار العجزة «سيدي فريج» بمدينة تطوان.