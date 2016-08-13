إخلاء سبيل ماهينور المصري ويوسف شعبان من قسم شرطة الرمل بالإسكندرية

أخلت قوات الأمن بالإسكندرية سبيل الناشطين السكندريين “ماهينور المصري ويوسف شعبان” من مقر قسم شرطة الرمل مساء اليوم السبت بعد قضاء فترة حبسها البالغ مجموعها سنة و9 أشهر مجموع أحكام كل من قضية اقتحام قسم شرطة الرمل أول وخرق قانون التظاهر خلال وقفة خالد سعيد أمام محكمة المنشية والذين قضاها في سجني القناطر والغربنيات.

كانت محكمة استئناف الإسكندرية قد أصدرت حكما على الناشطة ماهينور المصري في القضية رقم 18011 لسنة 2015 والمعروفة إعلاميا باقتحام قسم الرمل بالسجن سنة و3 أشهر بتهمة التعدي على أفراد قسم شرطة الرمل أول بالإسكندرية.

فيما كانت أصدرت ذات المحكمة حكمها على الناشطة بالسجن لمدة 6 أشهر بدلا من عامين لخرقها قانون التظاهر بالقضية المعروفة بوقفة خالد سعيد بالتزامن مع النطق بالحكم على قضية الشاب خالد سعيد.

أ ش أ